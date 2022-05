De Brusselse start-up Nutrinomics heeft 550.000 euro kapitaal opgehaald voor de uitbouw van van het voedingsplatform Zest. Het platform geeft voedingsadviezen aan kankerpatiënten en chronisch zieken. De investeerders zijn Mensura, imec.istart en twee businessangels.

In de Brusselse Europa Ziekenhuizen wordt het voedingsplatform Zest vanaf nu aanbevolen aan kankerpatiënten als een onderdeel van hun behandeling. Dat partnerschap is een belangrijke mijlpaal voor de start-up Nutrinomics, het voedingsadviesbedrijf achter Zest.

Stéphanie Roland hield Nutrinomics in 2020 boven de doopvont. Dat gebeurde nadat ze uit de VS was teruggekeerd, waar ze de economische mogelijkheden van voedingsadvies voor kankerpatiënten al had uitgetest met Saana. Dat bedrijf leverde gepersonaliseerde maaltijden aan huis bij kankerpatiënten. Roland keerde om persoonlijke redenen terug en begon in België met haar nieuwe venture in voedingsadvies. Intussen gebruiken al ruim 1.000 patiënten de app.

Hoewel Zest een boodschappenlijstoptie bevat en elke week recepten op maat levert, wil het zichzelf niet profileren als boodschappendienst voor chronisch zieken. "Wij gebruiken algoritmes en wetenschappelijk beschikbare kennis om gepersonaliseerde voedingsaanbevelingen te kunnen doen", zegt Stéphanie Roland.

Belang van voeding

Vier op de tien chronisch zieke patiënten en tot 80 procent van de kankerpatiënen zijn ondervoed. Dat heeft een impact op hun genezingsproces. Zo is ondervoeding bij kankerpatiënten in 10 tot 20 procent de eigenlijke doodsoorzaak. Zest adviseert een specifiek dieet op maat van de behandelingsprocessen en op basis van medische parameters.

"Op dit moment is er geen automatische connectie met gegevens uit het medische dossier", zegt Roland. "We werken met een vragenlijst met bijna 30 vragen om de medische info te verzamelen."

De basis voor de adviezen is strikt wetenschappelijk, benadrukt het bedrijf. Dat is ook zichtbaar in het team van acht werknemers. Dat zijn diëtisten, ingenieurs en onderzoekers. Nutrinomics zet met het oog op credibiliteit ook fors in op samenwerkingen zoals met de Europa Ziekenhuizen en MSD Belgium. Bovendien werkt het mee aan klinische studies om de wetenschappelijke onderbouw van de app te ondersteunen.

