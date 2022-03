Obelis is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in de regelgeving van de Europese Unie. Het helpt fabrikanten buiten de unie om hun producten in overeenstemming te brengen met die regels.

Gideon Elkayam richtte Obelis op in 1988. Het is een kleine familieonderneming die in haar eigen tempo is gegroeid. Dat tempo hield gelijke tred met de Europese regelgeving over de conformiteit van producten die zijn vervaardigd door bedrijven van buiten de Europese Unie. "Wij zijn geen distributeurs", legt Gideon Elkayam uit. "Wij vertegenwoordigen buitenlandse fabrikanten die de Europese markt willen betreden en zorgen ervoor dat hun producten voldoen aan de normen en de voorschriften die in de Europese Unie gelden."

De activiteiten van de onderneming begonnen in 1991 met medische apparatuur. Sindsdien heeft Obelis zijn expertise uitgebreid tot andere domeinen zoals in-vitrodiagnostiek, voedingssupplementen en cosmetica. "We beperken ons niet tot die domeinen", benadrukt Elkayam. "Onze juristen, chemici, apothekers, ingenieurs en andere deskundigen werken samen om onze cliënten alle diensten te verlenen die ze nodig hebben om op de markt van de Europese Unie aanwezig te zijn: vertegenwoordiging, CE-markering, conformiteit, consultancy, productregistratie enzovoort. We stellen alles in het werk om onze klanten te helpen zich te ontwikkelen in een omgeving met een complexe regelgeving. We hebben al meer dan 3.000 bedrijven in 70 landen buiten de Europese Unie geholpen. Door ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd, helpen we ook een veiligere markt tot stand te brengen voor de Europese consument."

Dank u, brexit

De brutomarge van Obelis is tussen 2019 en 2020 bijna verdubbeld, van 2,2 tot 4,2 miljoen euro. Die sterke groei is onder meer te danken aan de coronacrisis, waardoor testtoestellen moesten worden goedgekeurd, en aan de brexit. "Dank u, brexit", zegt Gideon Elkayam. "Nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, moeten de Britse bedrijven de EU-regelgeving naleven als zij toegang willen krijgen tot onze markt."

Naast de hoofdzetel in Brussel heeft Obelis ook kantoren in Israël en China. Er werken ongeveer 100 mensen, van wie 75 in Brussel. Bovendien bestaan er twee andere soortgelijke vennootschappen die geen dochterondernemingen zijn, in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Best Place to Work

In de komende maanden zal Gideon Elkayam zich inzetten om van Obelis de Best Place to Work te maken. "Dat is ons doel. Wij gaan onze organisatie herzien, om de besluitvorming bijvoorbeeld te delen. Meer in het algemeen moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun werknemers een goed evenwicht tussen hun werk en hun privéleven hebben. Mijn prioriteit is ervoor te zorgen dat de werknemer eerst tevreden is, want als je werknemer tevreden is, zal je klant dat ook zijn", besluit hij.

