Brussels Airport zakt plaats in ranglijst grootste luchthavens in EU

Brussels Airport is naar de negentiende plaats gezakt in de lijst van grootste luchthavens in de Europese Unie, op basis van de passagierscijfers van 2018. Dat is een positie lager dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Brussels Airport © belga