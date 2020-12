Brussels Airport Company, de exploitant van de luchthaven in Zaventem, werkt aan een besparingsplan waarbij ook ontslagen niet worden uitgesloten. Dat bevestigt een woordvoerster van het bedrijf.

Er lopen momenteel gesprekken met de sociale partners. Meer details over de omvang van de besparingen zijn er nog niet.

De operatie is alvast geen verrassing. Al sinds maart ligt de luchtvaartsector nagenoeg stil wegens de coronapandemie. Woordvoerster Nathalie Pierard wijst erop dat in oktober slechts 13 procent van het normale aantal reizigers werd geteld op de luchthaven. 'Maar heel wat vaste kosten, zoals de brandweer, blijven wel doorlopen'.

De voorbije maanden werd al wat bespaard, onder meer door een beroep te doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid of door te snoeien in marketingcampagnes of grote projecten. Ook werd de samenwerking met een honderdtal externe consultants stopgezet.

Voor dit jaar wordt uitgegaan van een nettoverlies van 200 miljoen euro voor Brussels Airport Company. Het blijft onduidelijk wanneer het reisverkeer weer zal aantrekken en dus dringt een structurele besparing zich op, luidt het.

Momenteel lopen er nog gesprekken met de sociale partners. Daarbij wordt ook gekeken naar maatregelen rond vrijwillig vertrek of brugpensioen, bevestigt vakbondsman Tim Roelandt (ACLVB). Maar als dat niet zou volstaan, zijn ook ontslagen niet uitgesloten.

Nog deze maand wil men de gesprekken afronden. Bij het bedrijf werkt een 900-tal voltijds equivalenten.

