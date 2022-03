Brussels Airport verwacht ruim 900.000 passagiers in paasvakantie

Brussels Airport verwacht in de paasvakantie, die vrijdagavond begint, meer dan 900.000 passagiers te ontvangen. Zonnige citytripbestemmingen zijn in trek, zegt de luchthavenuitbater in een persbericht.

