De bedrijven die actief zijn op Brussels Airport hebben alle moeite om de vele vacatures - meer dan 1.000 op dit moment - ingevuld te krijgen. 'In het slechtste geval zou dat gevolgen kunnen hebben op de operaties tijdens de zomer', meldt luchthaventopman Arnaud Feist dinsdag.

De CEO van Brussels Airport Company sprak van 'een ernstig tekort aan arbeidskrachten' op de luchthaven. 'Er zijn momenteel meer dan 1.000 vacatures', stelde Feist. 'Dat betekent dat we een erg moeilijke periode zullen kennen tijdens de zomer, wanneer er veel meer activiteiten zullen zijn dan vandaag, als we dan nog altijd moeite hebben om de juiste mensen te vinden.'

Er zijn vacatures voor een hele reeks jobs, gaande van kelners in de restaurants, over bagagebehandelaars tot ingenieurs en piloten. 'We vinden ze gewoon niet', aldus nog Feist. 'In het slechtste geval, indien we bijvoorbeeld niet genoeg bagagisten zouden vinden, zou dat operationele gevolgen kunnen hebben.'

De luchthavenuitbater zal de komende maanden de vacatures zoveel mogelijk onder de aandacht brengen en bijvoorbeeld jobbeurzen organiseren. Veel van de vacatures staan op aviato.be, de jobwebsite van Brussels Airport. De luchthaven stelt volgens Feist direct en indirect zowat 64.000 mensen tewerk.

Dat er veel nieuwe werknemers gezocht worden, is na de hele coronacrisis wel een goed teken. 'Het gaat de goede weg op', aldus Feist. 'We zitten momenteel op ongeveer twee derde van de activiteit vergeleken met de precoronaperiode.'

Vooral de vakantiegangers hebben de weg naar het vliegtuig weer gevonden om op reis te vertrekken, vooral nog binnen Europa. De zakenreizigers blijven nog achter, al zijn er ook bij hen tekenen van herstel. 'Het blijft een vraagteken hoe snel de zakenreizigers zullen terugkeren", zei de luchthaventopman. "De periode september-oktober, met traditioneel veel zakenreizen, wordt een belangrijke test.'

Het herstel in de passagiersluchtvaart, samen met een goed draaiende vrachtactiviteit, zou Brussels Airport Company dit jaar 'een licht positief' financieel resultaat moeten opleveren, na twee verliesjaren door de corona-impact, verwacht Feist nog.

