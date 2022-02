Brussels Airlines is op zoek naar 140 nieuwe vaste medewerkers en 148 tijdelijke krachten. Dat zegt Peter Gerber, de CEO van de luchtvaartmaatschappij, in een interview met De Tijd.

De aanwervingen volgen op de loodzware sanering 'Reboot Plus', waarbij Brussels Airlines de vloot verkleinde, tientallen bestemmingen schrapte en het personeelsbestand met een kwart (1.000 banen) kromp.

Die operatie is inmiddels achter de rug en de CEO sleutelt aan nieuwe groeiplannen, in de eerste plaats voor het zomerseizoen dat eind maart start. In januari klonk het al dat de maatschappij 'een heel druk zomerseizoen' verwacht, onder meer omdat ze hoopt dat de meeste coronagerelateerde reisbeperkingen zullen verdwijnen. Er wordt een extra langeafstandsvliegtuig aan de vloot toegevoegd, 'en we kijken ook in Europa naar een aantal extra bestemmingen', zegt Gerber in het interview.

De vacatures gelden niet alleen voor vliegend personeel, maar voor functies in het hele bedrijf. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is Gerber niet bang dat het moeilijk zal zijn het driehonderdtal mensen te vinden. 'De arbeidsmarkt is krap, maar gelukkig is er nog altijd veel interesse om in de luchtvaart te werken. En als je in de luchtvaart wil werken, dan wil je het liefst bij Brussels Airlines werken', zegt hij.

