Brussels Airlines werft aan: 200 vacatures in 2019

Moedergroep Lufthansa heeft eerder al bekendgemaakt dat er dit jaar ongeveer 5.500 mensen worden aangeworven.

In aantallen is slechts een klein deel van de aanwervingen doorheen de luchtvaartgroep voor België bestemd. 'We verwachten 200 aanwervingen in Brussel', aldus Maaike Andries, woordvoerster van Brussel Airlines. 'Daarvan zijn er 150 operationele jobs: 50 piloten en 100 cabincrewleden (dus stewardessen en stewards, red.)', luidt het. De overige vacatures zijn bestemd voor administratief personeel.

Maar verhoudingsgewijs is het aantal verwachte aanwervingen even groot bij Brussels Airlines (200 vacatures op ruim 4.000 banen) als bij de volledige Lufthansa-groep (5.500 op 135.000 banen).

Binnen de Duitse groep zijn er de meeste vacatures bij de onderdelen Lufthansa, Lufthansa Technik en Swiss. Een jaar geleden werden meer aanwervingen aangekondigd: meer dan 8.000 bij de Lufthansa-groep en 750 bij Brussels Airlines. Maar van die laatste waren er maar 350 in Brussel. De rest was bestemd voor Düsseldorf, waar Brussels Airlines vorig jaar langeafstandsvluchten begon uit te voeren voor zustermaatschappij Eurowings.