De zomermaanden worden cruciaal voor het businessplan van Brussels Airlines. Als de luchtvaartmaatschappij dan niet op een redelijk niveau kan draaien, dan zal ze extra steun nodig hebben.

Brussels Airlines ontsnapt niet aan de crisis die het coronavirus veroorzaakt in de hele sector van de passagiersluchtvaart. In juli vorig jaar werd een akkoord bereikt over een steunpakket van 460 miljoen euro om de luchtvaartmaatschappij door die crisis te loodsen. Moedermaatschappij Lufthansa injecteerde 170 miljoen euro, terwijl de federale overheid (via de FPIM) in 290 miljoen euro staatssteun voorzag.

Overleven

De coronapandemie is nog lang niet voorbij, en de focus van BrusselsAirlines ligt dan ook op 'overleven', aldus Koen Van Loo, afgevaardigd bestuurder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), in een toelichting in de Kamercommissie voor Financiën en Begroting.

Het belangrijkste element daarvoor is de cash. En op dat vlak zit de luchtvaartmaatschappij volgens de FPIM-topman nog op de koers die in het businessplan was uitgetekend. 'Hoewel het aantal vluchten en het aantal passagiers onder het niveau van het businessplan blijft, zit BrusselsAirlines wel 'on track' inzake cash', aldus Van Loo. Kosten werden gedrukt via onder meer het herstructureringsplan 'Reboot+', waarbij honderden werknemers het bedrijf verlieten, en door een fors beroep te doen op tijdelijke werkloosheid.

Kapitaalinjectie

Brussels Airlines kreeg van de federale overheid tot nu toe een kapitaalinjectie van ongeveer 3 miljoen euro, en de maatschappij nam ook een eerste schijf van 130 miljoen euro op van de lening van de Belgische staat. De rest - 157 miljoen euro - zal vermoedelijk voor de zomer opgenomen worden, aldus nog de FPIM-topman.

Of dat zal volstaan, zal de komende maanden blijken. 'De zomermaanden juli en augustus worden essentieel', zei Van Loo daarover. 'Als er dan een redelijke capaciteit kan worden gehaald, dan zal het businessplan gehaald worden', klinkt het.

Maar als uit de boekingen de komende maanden daarentegen blijkt dat er tijdens de zomermaanden nog altijd een zware impact is op de vluchten, dan zal het businessplan niet houdbaar zijn. 'Logisch gevolg: dan zal het pakket van 290 miljoen euro (staatssteun) plus 170 miljoen euro (van moedermaatschappij Lufthansa) niet volstaan en dan zullen we snel weer rond de tafel zitten', zei Van Loo.

Van Loo verwacht daar tegen eind juni duidelijkheid over, op basis van de boekingen. 'In een negatief scenario zullen we weer aan tafel gaan zitten en kijken wat de beste oplossing is vanuit het standpunt van het ecosysteem rond Brussels Airport, vanuit het standpunt van BrusselsAirlines en haar stakeholders, en vanuit het standpunt van ons land', besloot hij.

