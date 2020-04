De vliegtuigen van BrusselsAirlines blijven nog zeker twee weken langer aan de grond. Reguliere vluchten worden op zijn vroegst hervat vanaf 1 juni, zo kondigt de luchtvaartmaatschappij woensdag aan.

Tot nu toe hanteerde Brussels Airlines de datum van 15 mei voor een mogelijke heropstart, maar na de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag leek dat al moeilijk houdbaar. Toen bleek immers dat reizen naar het buitenland ten allervroegste vanaf 8 juni weer zal mogen.

Een eventuele heropstart wordt nu dus verschoven naar 1 juni. De beslissing is het gevolg van 'de wereldwijd aanhoudende reisbeperkingen en de nog steeds geringe tot geen vraag naar vliegtuigtickets die hieruit voortvloeit', aldus Brussels Airlines. Ook de tijdelijke technische werkloosheid voor de 4.200 werknemers wordt verlengd.

Zodra de activiteiten worden hervat, zal dat gebeuren met een 'verminderd maar stabiel vluchtaanbod dat geleidelijk aan zal worden uitgebreid in functie van de evolutie van de vraag', klinkt het in een persbericht.

'We plannen een gefaseerde heropbouw van ons netwerk en vluchtaanbod', bevestigt CEO Dieter Vranckx, omdat de luchtvaartsector maar een geleidelijk herstel van de marktvraag verwacht. 'De reissector zal er na de coronavirus-crisis anders uitzien dan voorheen. We bereiden ons voor om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor deze nieuwe realiteit', aldus nog Vranckx.

Wat de getroffen klanten betreft, herhaalt Brussels Airlines dat zij tot 31 augustus de tijd hebben om te beslissen over een nieuwe reisdatum, die kan plaatsvinden tot 30 april volgend jaar. Een andere bestemming kiezen kan ook.

De maatschappij zet hard in op omboekingen. Een korting van 50 euro per passagier die herboekt naar een reis dit jaar nog, is daarbij een lokmiddel. Maar een terugbetaling is ook mogelijk.

Brussels Airlines houdt de komende weken nog altijd enkele vliegtuigen stand-by voor eventuele repatriëringsvluchten of het vervoer van humanitaire goederen.

Ook de andere maatschappijen van de Lufthansa-groep (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings) lieten woensdag weten dat ze nu zeker tot eind mei geen of een beperkt aantal reguliere vluchten zullen uitvoeren.

