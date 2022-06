Tijdens de driedaagse staking van het cabinepersoneel en de piloten, van 23 tot en met 25 juni, moet luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ongeveer 60 procent van haar geplande vluchtschema schrappen. Er zijn 315 vluchten geannuleerd, 40.000 passagiers zijn getroffen, zo heeft Brussels Airlines dinsdag bekendgemaakt.

Het cabinepersoneel en de piloten staken onder meer tegen de volgens hen te hoge werkdruk. 'We hebben op dit moment een tussentijds zicht op de impact van de sociale actie en de bereidheid van onze piloten en cabinepersoneel om te werken', zegt Brussels Airlines in een persbericht. 'Daardoor plannen we om ongeveer 40 procent van ons oorspronkelijke vluchtprogramma te kunnen uitvoeren.'

Volgens het oorspronkelijke programma hadden er op drie dagen tijd 533 vluchten (inclusief charters) uitgevoerd moeten worden, goed voor bijna 70.000 passagiers.

Brussels Airlines hoopt tegen dinsdagavond alle getroffen passagiers op de hoogte te hebben gebracht. De maatschappij zegt zo veel mogelijk oplossingen te zoeken via omboekingen op andere vluchten, zowel binnen de Lufthansa-groep als daarbuiten. Daarnaast zet Brussels Airlines zelf bijvoorbeeld ook drie langeafstandsvliegtuigen in binnen Europa (naar Nice en Rome). 'Met deze maatregel maken we optimaal gebruik van de beschikbare bemanning', klinkt het.

Zowel bij de piloten als bij het cabinepersoneel van Brussels Airlines heerst er ontevredenheid over de werkdruk. De gestegen vraag naar vliegreizen zet druk op de arbeidsorganisatie, luidt het. De piloten zijn daarnaast ook ontevreden dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, niet wil indexeren.

De directie zei eerder al dat ze al inspanningen heeft gedaan om de werkdruk te verlagen, onder meer door vluchten te schrappen en extra stewards en stewardessen aan te werven. Maar de financiële situatie - met nog meer dan 60 miljoen euro verlies in het eerste kwartaal - laat niet toe om over indexeringen te praten, zo klonk het nog. 'Het is van het grootste belang dat we de zomermaanden aangrijpen om winst te maken', aldus de maatschappij eind vorige week. 'Een staking van drie dagen zal een zeer grote impact hebben op de bottomline van ons bedrijf en zou ons dwingen de geplande groei te herzien.'

Het management van Brussels Airlines blijft openstaan voor gesprekken met de sociale partners, zo klinkt het dinsdag nog.

