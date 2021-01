Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines krijgt de geplande vluchten binnen Europa niet gevuld. Ze schrapt daarom tijdens de maanden februari en maart in totaal 900 vluchten, meldt de luchtvaartmaatschappij.

De beslissing heeft te maken met het coronavirus en de daaraan verbonden reisbeperkingen. Bovendien annuleren steeds meer passagiers hun vlucht, onder meer omdat de kans bestaat dat de regering de regels rond niet-essentiële reizen zal verstrengen.

In vergelijking met 2019 was het geplande aanbod wegens de coronacrisis al erg beperkt, maar dat wordt nu dus nog verder teruggeschroefd. Concreet zal Brussels Airlines in februari 7 procent van het aantal vluchten uitvoeren vergeleken met februari 2019, en in maart 12 procent, zegt woordvoerster Kim Daenen.

In totaal worden 900 vluchten geschrapt. "Het aantal passagiers dat momenteel nog gereserveerd heeft op deze vluchten, laat niet toe om economisch of ecologisch gezien te verantwoorden deze vluchten te laten doorgaan", aldus de woordvoerster. Onder meer een aantal toeristische bestemmingen verdwijnen tijdelijk helemaal uit het aanbod, zoals Barcelona, Praag, Rome en Wenen.

Tijdens de krokusvakantie gaat het om iets meer dan 150 vluchten die gepland waren, maar niet zullen doorgaan. Dat heeft een impact op zowat 4.000 klanten.

Passagiers van wie de vlucht geannuleerd wordt, krijgen een bericht. Zij kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling vragen.

Het aanbod van en naar Afrika blijft behouden, voegt Daenen nog toe. Dat ligt op bijna 40 procent in vergelijking met 2019. Net als de meeste andere luchtvaartmaatschappijen biedt ook Brussels Airlines door de onzekerheid rond het coronavirus flexibele tickets aan. Sinds september vorig jaar kan wie een vlucht boekt, die gratis omboeken. Nog tot eind februari kan dat onbeperkt, nadien nog maar één keer. Wie een ticket heeft dat dateert van voor september vorig jaar, heeft tot eind mei nog de tijd voor een omboeking. Als de oorspronkelijke vlucht geannuleerd werd, heeft de passagier ook nog altijd recht op een terugbetaling.

