De directie van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines weerlegt de berichtgeving van de Franse nieuwszender LN24, die op basis van een expert meldde dat de maatschappij 'virtueel failliet' is.

Brussels Airlines herbevestigt wel dat er gesprekken lopen met de overheid over steun ,omdat ze net als vele andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen is door de coronacrisis. Of een nationalisering van de maatschappij op tafel ligt, zoals LN24 stelde, laat ze in het midden.

De luchtvaartmaatschappij benadrukt nog dat ze sinds het begin van de coronacrisis al drastische maatregelen heeft genomen. Zo zijn de lijnvluchten zeker tot en met 19 april opgeschort en werd tijdelijke technische werkloosheid ingevoerd voor nagenoeg al het personeel.

CEO Dieter Vranckx zei enkele weken geleden al dat hij 'zeker is dat we boven water gaan blijven', ondanks een impact van 'tientallen miljoenen euro's' op de inkomsten door de coronacrisis.

De maatschappij zou bij de overheid hebben aangeklopt voor minstens 200 miljoen euro steun. Ook andere luchtvaartspelers, zoals TUI Belgium, Air Belgium, Sabena Aerospace, Aviapartner en Swissport, zouden vragende partij zijn voor overheidssteun.

De luchtvaartsector, met voorop BrusselsAirlines, zou een van de eerste dossiers zijn waarover de expertengroep zich zou buigen die belast is met het redden van de grote Belgische bedrijven als gevolg van de COVID-19-crisis. De groep bestaat onder anderen uit Pierre Wunsch (Nationale Bank), Koen Van Loo (FPIM) en Olivier Vanderijst (SRIW), aldus LN24. Ook L'Echo schreef eerder al over de hoogdringendheid van steun aan de sector.

Brussels Airlines herbevestigt wel dat er gesprekken lopen met de overheid over steun ,omdat ze net als vele andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen is door de coronacrisis. Of een nationalisering van de maatschappij op tafel ligt, zoals LN24 stelde, laat ze in het midden. De luchtvaartmaatschappij benadrukt nog dat ze sinds het begin van de coronacrisis al drastische maatregelen heeft genomen. Zo zijn de lijnvluchten zeker tot en met 19 april opgeschort en werd tijdelijke technische werkloosheid ingevoerd voor nagenoeg al het personeel. CEO Dieter Vranckx zei enkele weken geleden al dat hij 'zeker is dat we boven water gaan blijven', ondanks een impact van 'tientallen miljoenen euro's' op de inkomsten door de coronacrisis. De maatschappij zou bij de overheid hebben aangeklopt voor minstens 200 miljoen euro steun. Ook andere luchtvaartspelers, zoals TUI Belgium, Air Belgium, Sabena Aerospace, Aviapartner en Swissport, zouden vragende partij zijn voor overheidssteun. De luchtvaartsector, met voorop BrusselsAirlines, zou een van de eerste dossiers zijn waarover de expertengroep zich zou buigen die belast is met het redden van de grote Belgische bedrijven als gevolg van de COVID-19-crisis. De groep bestaat onder anderen uit Pierre Wunsch (Nationale Bank), Koen Van Loo (FPIM) en Olivier Vanderijst (SRIW), aldus LN24. Ook L'Echo schreef eerder al over de hoogdringendheid van steun aan de sector.