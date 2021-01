Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, de grootste speler op Brussels Airport, heeft de Franse afhandelaar Alyzia geselecteerd om haar vluchten af te handelen op de luchthaven. Dat maakt Brussels Airlines woensdag bekend.

De afhandeling was tot vorig jaar in handen van Swissport, maar dat bedrijf werd in juni failliet verklaard. 'Na een grondige aanbestedingsprocedure die verschillende maanden duurde en die gebaseerd was op kwaliteits-, prestatie- en kostencriteria, besloot Brussels Airlines om Alyzia vanaf 1 april 2021 aan te stellen als nieuw grondafhandelingsbedrijf op Brussels Airport', stelt Brussels Airlines in een persbericht. Het contract loopt tot minstens eind maart 2024.

Het contract heeft betrekking op de zogenaamde platformafhandeling (onder meer het behandelen van bagage in de luchthavengebouwen en op het tarmac, en het ijsvrij maken van vliegtuigen) en het beheer van de verloren bagage van passagiers van Brussels Airlines.

Na het faillissement van Swissport werkte Brussels Airlines samen met Aviapartner, de tweede afhandelaar op de luchthaven van Zaventem, maar dat bedrijf grijpt dus naast het contract. Het blijft tot eind maart wel nog werken voor Brussels Airlines.

Alyzia was kort na het faillissement van Swissport al tijdelijk aangeduid als opvolger op Brussels Airport. In december kreeg de Franse speler de tweede licentie voor de bagage- en platformafhandeling van passagiersvliegtuigen op de luchthaven definitief toegekend voor vijf jaar (tot en met oktober 2025).

