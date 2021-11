Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft er een degelijk derde kwartaal opzitten, onder meer dankzij de grote vraag naar vakantievluchten.

'De zomerpiek, die traditioneel begin september eindigt, kende dit jaar een inhaaleffect', meldt het bedrijf in een mededeling. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) bedroeg van juli tot september 1 miljoen euro, tegenover -51 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Voor de eerste negen maanden van het jaar rapporteert de luchtvaartmaatschappij een stijging van de inkomsten met 12 procent tot 380 miljoen, terwijl de bedrijfskosten gedaald zijn met 10 procent tot 544 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg -142 miljoen euro, tegenover -233 miljoen vorig jaar (+39 procent), 'een resultaat dat nog steeds sterk wordt beïnvloed door de COVID-19 pandemie'.

'We zien dat veel mensen die door de lockdowns tijdens de coronapandemie niet gereisd hebben deze zomer graag opnieuw wilden reizen, zowel tijdens de zomervakantie als in september buiten de traditionele vakantieperiodes. Dit heeft voor ons tot een verlengde zomerpiek geleid', zegt CFO Nina Öwerdieck. 'De grote vraag naar vakantievluchten, samen met een verbeterde kostenpositie als gevolg van onze herstructurering in het Reboot Plus-programma, hebben geleid tot een positief resultaat in het derde kwartaal', klinkt het.

Binnen dat transformatieprogramma heeft BA de herstructureringsfase bijna afgerond, waarbij de vloot met 30 procent verkleind werd en het personeelsbestand met 25 procent. De tweede fase, de verbeteringsfase, is intussen ook opgestart. Een van de investeringen binnen die fase is de toevoeging van drie A320neo-toestellen aan de vloot in 2023, met aanzienlijk lagere CO2- en geluidsemissies. Die zullen drie oudere A319-toestellen vervangen.

