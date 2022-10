Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zal de 290 miljoen euro steun die ze kreeg van de Belgische staat om de coronacrisis te kunnen overleven, tegen eind dit jaar volledig terugbetalen. Dat heeft Lufthansa, de Duitse moedergroep van Brussels Airlines, donderdag aangekondigd bij de publicatie van de derdekwartaalresultaten.

De terugbetaling is mogelijk 'door een sterke stijging van de vraag, een goede ontwikkeling van de liquiditiet en de financiële steun van Lufthansa', klinkt het in een persbericht van de Duitse luchtvaartgroep.

Ook de staatssteun die zustermaatschappij Austrian Airlines kreeg (210 miljoen euro) in Oostenrijk, zal nog dit jaar worden terugbetaald. Daarmee zal Lufthansa alle steun die het van overheden kreeg tijdens de coronacrisis, terugbetaald hebben. In Duitsland (luchtvaartmaatschappij Lufthansa) en Zwitserland (Swiss) werden de schulden aan de staat eerder al afgelost.

De volledige Lufthansa-groep boekte in het derde kwartaal een aangepaste operationele winst (adjusted ebit) van 1,1 miljard euro, en een nettowinst van 809 miljoen euro. Ze had vorige week al de winstprognose voor 2022 verdubbeld, en rekent op een aangepaste bedrijfswinst (ebit) van meer dan 1 miljard euro voor het volledige jaar.

'De Lufthansa-groep heeft de pandemie financieel achter zich gelaten en kijkt optimistisch naar de toekomst', zo staat in een persbericht van de Duitse groep.

