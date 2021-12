Het Brussels Parlement heeft vrijdag de noodordonnantie goedgekeurd die een overgangsregeling invoert waardoor de Uber-chauffeurs vanaf zaterdag terug aan het werk kunnen in afwachting van de inwerkingtreding van het nieuwe taxiplan.

De meerderheid stemde voor, N-VA, MR, cdH en Vlaams Belang tegen, en PTB-PVDA en CD&V onthielden zich.

De tekst werd donderdag door de Brusselse regering goedgekeurd en werd als amendement ingediend op het voorstel van 'sparadraps'-ordonnantie ingediend door DéFI en de Vlaamse meerderheidspartijen. Aangezien de tekst niet door de PS en Ecolo gesteund werd, zorgde het dossier voor zware spanningen binnen de meerderheid. De noodordonnantie kwam er nadat Uber het UberX-platform op 26 november had afgesloten als gevolg van een arrest van het hof van beroep, waardoor de naar schatting 2.000 VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur) niet meer konden werken. De tekst kreeg de naam 'sparadraps'-ordonnantie om de getroffen chauffeurs tijdelijk terug aan de slag te helpen, in afwachting van de inwerkingtreding van het definitieve taxiplan, dat toevallig op 25 november groen licht kreeg van de Brusselse regering. De tijdelijke oplossing van de regering maakt het mogelijk dat de uitbaters-chauffeurs van de VVC-sector hun werk in het Brussels Gewest kunnen hervatten binnen een juridisch kader.

Exploitatievergunning

De chauffeurs moeten werken op basis van een exploitatievergunning die is afgegeven na een aanvraag die uiterlijk op 15 januari van dit jaar is ingediend. Ze moeten ook kunnen bewijzen dat ze deze activiteit gemiddeld 20 uur per week uitoefenen en dus hun hoofdberoep uitmaakt. De chauffeurs mogen enkel ritten uitvoeren die vooraf via een platform werden besteld. Het oppikken van klanten, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden. De platformen kunnen een tijdelijke erkenning krijgen indien ze een vestigingseenheid in België hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze moeten Brussel Mobiliteit ook informatie verstrekken over de chauffeurs, de exploitanten en de algemene voorwaarden in verband met de aansluiting bij het platform. De chauffeurs mogen overigens niet verplicht worden om zich maar bij één enkel platform aan te sluiten. Indien de platformen die erkenningsvoorwaarden niet naleven, kan de minister-president hun erkenning binnen een termijn van tien dagen intrekken.

De ordonnantie treedt morgen/zaterdag in werking, behalve de bepalingen over de tijdelijke erkenning, die op 10 januari 2022 ingaan. Het overgangsregime loopt tot 22 juli. Tegen dan moet de hervorming, die de regering eind november goedkeurde, in werking getreden zijn.

In een reactie noemt het taxideelplatform Uber de noodordonnantie belangrijk voor de chauffeurs. 'Deze tijdelijke oplossing is belangrijk voor chauffeurs en we zijn erg blij dat we hen vanaf zaterdag weer kunnen verwelkomen in onze app. Iedereen kan zich nu verder concentreren om zo snel mogelijk een volledige hervorming van de sector door te voeren en de mobiliteit te verbeteren voor de inwoners van Brussel', aldus Laurent Slits, aan het hoofd van Uber in België.

De meerderheid stemde voor, N-VA, MR, cdH en Vlaams Belang tegen, en PTB-PVDA en CD&V onthielden zich. De tekst werd donderdag door de Brusselse regering goedgekeurd en werd als amendement ingediend op het voorstel van 'sparadraps'-ordonnantie ingediend door DéFI en de Vlaamse meerderheidspartijen. Aangezien de tekst niet door de PS en Ecolo gesteund werd, zorgde het dossier voor zware spanningen binnen de meerderheid. De noodordonnantie kwam er nadat Uber het UberX-platform op 26 november had afgesloten als gevolg van een arrest van het hof van beroep, waardoor de naar schatting 2.000 VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur) niet meer konden werken. De tekst kreeg de naam 'sparadraps'-ordonnantie om de getroffen chauffeurs tijdelijk terug aan de slag te helpen, in afwachting van de inwerkingtreding van het definitieve taxiplan, dat toevallig op 25 november groen licht kreeg van de Brusselse regering. De tijdelijke oplossing van de regering maakt het mogelijk dat de uitbaters-chauffeurs van de VVC-sector hun werk in het Brussels Gewest kunnen hervatten binnen een juridisch kader. De chauffeurs moeten werken op basis van een exploitatievergunning die is afgegeven na een aanvraag die uiterlijk op 15 januari van dit jaar is ingediend. Ze moeten ook kunnen bewijzen dat ze deze activiteit gemiddeld 20 uur per week uitoefenen en dus hun hoofdberoep uitmaakt. De chauffeurs mogen enkel ritten uitvoeren die vooraf via een platform werden besteld. Het oppikken van klanten, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden. De platformen kunnen een tijdelijke erkenning krijgen indien ze een vestigingseenheid in België hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze moeten Brussel Mobiliteit ook informatie verstrekken over de chauffeurs, de exploitanten en de algemene voorwaarden in verband met de aansluiting bij het platform. De chauffeurs mogen overigens niet verplicht worden om zich maar bij één enkel platform aan te sluiten. Indien de platformen die erkenningsvoorwaarden niet naleven, kan de minister-president hun erkenning binnen een termijn van tien dagen intrekken. De ordonnantie treedt morgen/zaterdag in werking, behalve de bepalingen over de tijdelijke erkenning, die op 10 januari 2022 ingaan. Het overgangsregime loopt tot 22 juli. Tegen dan moet de hervorming, die de regering eind november goedkeurde, in werking getreden zijn. In een reactie noemt het taxideelplatform Uber de noodordonnantie belangrijk voor de chauffeurs. 'Deze tijdelijke oplossing is belangrijk voor chauffeurs en we zijn erg blij dat we hen vanaf zaterdag weer kunnen verwelkomen in onze app. Iedereen kan zich nu verder concentreren om zo snel mogelijk een volledige hervorming van de sector door te voeren en de mobiliteit te verbeteren voor de inwoners van Brussel', aldus Laurent Slits, aan het hoofd van Uber in België.