De Franse familiale bioscoopgroep UGC was lang het nummer twee op de Belgische markt, na het ongenaakbare Kinepolis. Bruno Plantin-Carrenard, de Franse topman van UGC in België, twijfelt niet aan de toekomst van de sector. "In deze individualistische maatschappij zoeken mensen manieren om samen te zijn met anderen, zoals in een bioscoop."

UGC betrad al in 1972 de Belgische markt, toen het een bioscoop opende in het Brusselse shoppingcenter City2. Maar pas eind 2016 deed het een stevige stap vooruit door de overname van vier Vlaamse vestigingen van de Luxemburgse Utopolis-groep. De marktleider, Kinepolis, moest die bioscopen verkopen om Utopolis te mogen overnemen. Dankzij die operatie verstevigde UGC zijn tweede plaats op de Belgische markt, een positie die het onlangs verloor aan zijn landgenoot Pathé.

Hoewel UGC zich vooral in Frankrijk uitbreidt, zit de groep niet stil in België. Eind volgende week heropent UGC zijn vestiging in het centrum van Turnhout, na een investering van 3 miljoen euro voor de renovatie en de uitbreiding met onder meer een negende zaal, evenementenruimtes, een bowling en meer horeca. Het complex moet hét entertaintmentcenter van de Kempen worden, stelt Bruno Plantin-Carrenard. De 57-jarige Fransman leidt UGC België al sinds 2001. "Het was de bedoeling dat ik een jaar of twee in België zou blijven. Dat is dus niet gelukt ( lacht)."

Hoe is de sector veranderd sinds uw komst naar België?

BRUNO PLANTIN-CARRENARD."Er is zeer veel veranderd, zowel technologisch als economisch. Dit is een ongelofelijk dynamische sector. In België is er een zeer dominante speler, Kinepolis. Dat is een uitzonderlijke situatie in Europa. Kinepolis opende al aan het eind van de jaren tachtig als eerste een multiplex (bioscoop met maximaal zestien zalen, nvdr) in Brussel. Dat werkte erg verstorend voor de Brusselse bioscoopmarkt. Nogal wat cinema's in het stadscentrum moesten sluiten. Dat gaf ons de kans de cinema in het stadscentrum een nieuwe dynamiek te geven, zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan in onze UGC De Brouckère."

Ondanks Netflix doet de bioscoopsector het uitstekend

Bent u jaloers op wat Kinepolis heeft bereikt?

PLANTIN-CARRENARD. "Totaal niet. Wij focussen niet op Kinepolis. Het is een formidabel bedrijf, dat een buitengewone ontwikkeling heeft gekend, maar wij zijn bijzonder sterk in Frankrijk, waar we bijvoorbeeld dit jaar twee ketens hebben overgenomen. We hebben er een intensief ontwikkelingsplan, want het potentieel van de Franse markt is nog altijd groot. Maar uiteraard proberen we ook nog te groeien in België, al zijn hier minder mogelijkheden."

Wat is het potentieel dan nog?

PLANTIN-CARRENARD. "Mensen houden er niet meer van tientallen kilometers te moeten rijden om een film te zien. Dat creëert kansen voor ons. Uiteraard zijn overnames de snelste manier om te groeien. Daar zijn mogelijkheden, want overal in Europa is een generatie van exploitanten bezig hun zaak te verkopen. We kunnen ook zelf complexen bouwen, zoals we in Frankrijk intensief doen. Het derde groeipad is dat van het renoveren of vergroten van onze sites, zoals we in Turnhout gedaan hebben. We bereiden nog projecten voor, maar het is te vroeg om daarover meer te zeggen. U weet ook dat het een lange en dure procedure is om de vergunningen voor een nieuwe site te bekomen."

© FRANKY VERDICKT

Pathé, het Europese nummer één, kocht vorige maand Euroscoop en zijn zes Belgische en drie Nederlandse bioscopen. U zakte daardoor naar de derde plaats op de Belgische markt.

PLANTIN-CARRENARD. "Dat klopt. Kinepolis heeft 43 procent, Pathé heeft met zijn 3,7 miljoen bezoekers in België zowat 18 procent, en wij hebben nu 15 à 16 procent. Het stoort niet dat we die tweede plaats kwijt zijn. Dat maakt deel uit van het spel. Soms win je, soms verlies je. Er is ook niet veel nodig om Pathé opnieuw voorbij te streven. We waren ook geïnteresseerd in Euroscoop, maar alleen in de Belgische zalen. We hebben geen ambities in Nederland. Dat is wellicht de reden waarom Pathé het heeft gehaald. Die groep is al actief in Nederland."

Kinepolis mocht zich de voorbije 22 jaar niet uitbreiden in België, maar kreeg onlangs van het Brusselse hof van beroep de toestemming nieuwe complexen in België te openen. Naar verluidt, wilden vooral Euroscoop en het Henegouwse Imagix dat verhinderen. Welke rol speelde UGC?

PLANTIN-CARRENARD. "Wij keken toe vanop de zijlijn. Lang geleden hebben we ons ook in die zaak gemengd. Kinepolis had toen effectief een dominante positie en dat is niet goed voor de markt en voor de toeschouwers. De Belgische Mededingingsautoriteit laat Kinepolis nu opnieuw vrij, wat dus zou betekenen dat Kinepolis niet langer op een nefaste manier op de markt weegt. We zien wel..."

Dat verbod was een blessing in disguise voor Kinepolis. Het dwong de groep groei in het buitenland te zoeken.

PLANTIN-CARRENARD. "Daar is ze perfect in geslaagd. Zo zie je maar dat beperkingen ook zeer positieve gevolgen kunnen hebben."

Waarom gaat UGC niet buiten Frankrijk en België aan de slag?

PLANTIN-CARRENARD. "We zijn aanwezig geweest in Engeland, Ierland, Spanje en Italië. Begin jaren 2000 waren we daardoor een belangrijke Europese speler, maar we beseften heel snel dat die ontwikkeling un peu fou was. We hebben ons snel opnieuw geconcentreerd op de Franse markt, omdat die nog steeds onderontwikkeld was en we die markt goed kennen. Frankrijk is ook een van de landen waar cinema het best gedijt. Kinepolis heeft zich trouwens ook ooit verkeken op Duitsland, en is daardoor zelfs bijna failliet gegaan."

Wij hebben het enorme voordeel dat we in onze zalen een soort gemeenschapsgevoel creëren, net als bij muziekconcerten. Dat krijg je niet voor je tv of met videospelletjes

Waarom is een Franse groep als UGC dan niet actief in Wallonië?

PLANTIN-CARRENARD. "Een gebrek aan mogelijkheden. Als de kans zich zou aandienen, laten we die niet liggen. Onze eerste kans kregen we lang geleden in Brussel, toen we ons konden vestigen in City 2. We wilden ook vooral eerst sterk groeien in Brussel. In 2000 hebben we dan Cinema Gaumont in Antwerpen gekocht. En dankzij de overname van de Utopolis-bioscopen in Mechelen, Turnhout, Aarschot en Lommel zijn we nu ook sterk vertegenwoordigd in Vlaanderen."

Hebt u een haat-liefderelatie met Kinepolis? Enerzijds had u bijvoorbeeld enkele jaren geleden een dispuut over de huurprijzen van uw Brusselse complex Toison d'Or. Anderzijds verkocht Kinepolis vier Belgische vestigingen van Utopolis aan u om de overname van die Luxemburgse groep goedgekeurd te krijgen.

PLANTIN-CARRENARD. "We zien elkaar gewoon als concurrenten. Er zijn periodes dat het wat moeilijker gaat. Dat probleem over de huur heeft ook niet heel lang geduurd (Kinepolis verkocht het gebouw aan UGC, nvdr). Wij hebben trouwens eerder ook in Frankrijk bioscopen verkocht aan Kinepolis. Onze relatie is puur commercieel, en is helemaal niet gespannen."

Kinepolis weet als geen ander geld te verdienen met bioscoopbezoek, onder meer met zijn Mega Candy- shops.

PLANTIN-CARRENARD. "Wij willen ons publiek niet dwingen hun gewoontes te veranderen. In Brussel en zelfs in Antwerpen wordt snoepen in cinemazalen lang niet altijd geapprecieerd door het publiek, dus dringen wij er niet op aan. In andere plaatsen, zoals Mechelen en Turnhout, is er wel vraag naar. Het publiek is er ook jonger. Bijna 55 procent van ons publiek is overigens jonger dan 28 en dat komt vooral door Vlaanderen. Mijn grootste uitdaging is ook ons Brusselse publiek te verjongen."

In de Verenigde Staten kan je warm eten in bioscopen.

PLANTIN-CARRENARD. "Ik geloof niet dat ons publiek openstaat voor eten in de Brusselse cinemazalen. Het is iets cultureels. In China bestaan zalen met veertien of vijftien plaatsen, waar een kok ter plaatse een maaltijd bereidt. In de VS staan verdeelautomaten voor Coca-Cola in de zaal. Zoiets zou het publiek hier niet tolereren."

Kinepolis staat technologisch aan de top. Volgt u?

PLANTIN-CARRENARD. "Wij doen niet mee aan een technologierace. We zorgen voor de kwaliteit van de projectie van de films, maar willen niet dat technologie voorrang krijgt op de programmatie. Het gaat over het vertonen van films. Wat onder de motorkap zit, is niet het belangrijkste."

Velen geloven dat Netflix en andere streamingdiensten de cinema zullen doden.

PLANTIN-CARRENARD. "Netflix heeft geleid tot de dood van fysieke dragers voor films. De dvd-markt is totaal ingestort. Voor de exploitatie van bioscopen en op het aantal bezoekers heeft dat geen invloed, of toch zeer weinig. Weet u, toen de gebroeders Lumière de cinema uitvonden, werd al gezegd dat die geen toekomst had. Televisie zou de cinema doden, Canal+ zou het doen, dvd's... En zie, vandaag wordt in China dagelijks en in Rusland wekelijks een cinemazaal gebouwd. Dat bewijst dat dit een economisch belangrijke sector is met veel mogelijkheden.

"België is opnieuw niet het beste voorbeeld, omdat het een zeer mature markt is. Vorig jaar daalde het aantal bioscoopbezoekers met ruim 6 procent, al blijft de markt al jaren vrij stabiel op een niveau van zowat 20 miljoen bezoekers per jaar. Maar in Nederland kwamen twintig jaar geleden al 20 miljoen mensen naar de bioscoop, nu bijna 30 miljoen. In Frankrijk ging het van 115 miljoen in de jaren tachtig naar 200 à 215 miljoen nu. Ondanks Netflix doet de sector het uitstekend."

Wie is de grootste concurrent voor de bioscoop?

PLANTIN-CARRENARD. "Gewoon het massale aanbod aan vrijetijdsbestedingen. Wij hebben het enorme voordeel dat we in onze zalen een soort gemeenschapsgevoel creëren, net als bij muziekconcerten. Dat krijg je niet voor je tv of met videospelletjes. De maatschappij wordt steeds individualistischer, waardoor de behoefte aan samen dingen beleven, zoals in een cinemazaal, belangrijker wordt. Daarom zal de bioscoop nooit sterven."

Bio · Geboren in Reims in 1962 · Studies architectuur in Reims; master kunstwetenschappen, universiteit Parijs 1 Panthéon-Sorbonne · Werkte in diverse bedrijven in de bioscoopsector, onder meer het Duitse Cinéma Computer Systems, vooraleer in 1992 aan de slag te gaan bij UGC in Parijs · Sinds 2001 COO UGC België