De Belgische bier­brouwers worden geconfronteerd met een Europees tekort aan bierflesjes. De vraag steeg in de coronacrisis, want brouwers schakelden over van vaten voor de horeca naar flesjes voor de supermarkt. Bovendien was er daarvoor al schaarste. Dat bericht De Tijd vrijdag.

'Zowel grote als kleine flesjes zijn op dit moment moeilijk te vinden', zegt Alain De Laet, de topman van Delirium Tremens-brouwer Huyghe. Hij noemt de coronacrisis als oorzaak. 'Omdat de horeca gesloten was, weken de brouwers uit naar de supermarkten. Bier dat anders in vaten voor de horeca verpakt zou worden, belandde in flesjes in de supermarkt.'

Meer bedrijven bevestigen de trend. Toch dateert het probleem al van voor de pandemie, zeggen brouwers en leveranciers. 'Er is al enkele jaren schaarste omdat het aantal Europese flessenfabrikanten is afgenomen', zegt Christophe Bossut, de topman van Axaglass, een van de belangrijkste bierflesverdelers van België.

Nadat veel fabrieken na overnames en fusies werden gesloten, werd de sector verrast door de groeiende vraag naar glazen flessen. 'De Europese biersector werd de afgelopen jaren groter, onder meer door de export. Tegelijk zat de wijnbouw in de lift en merken we dat melk weer meer in glazen flessen wordt verpakt', zegt Bossut.

De glasfabrikanten proberen hun productie te verhogen, maar dat gaat heel traag. Een nieuwe glasoven kost tientallen miljoenen euro's. De voorbije jaren opende maar één nieuwe fabriek de deuren, die van het Duitse Wiegand-Glas. Het flessentekort treft nog niet alle brouwers. Bovendien komt de bevoorrading van de horeca en de winkels niet in het gedrang, zeggen de brouwers die De Tijd sprak. Grote spelers als AB InBev en Heineken (Alken-Maes) worden prioritair bevoorraad door de drie grote flessen­producenten. Middelgrote brouwers als Brouwerij Omer Vander Ghinste en Brouwerij Haacht melden dat ze geen hinder ondervinden, of kregen hun flessen hoogstens met enkele weken vertraging.

