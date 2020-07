De achtste generatie van de familie achter Brouwerij Martens in Bocholt zag de omzet vorig jaar stevig groeien. Toch staat het verdienmodel van de brouwer, die vooral huismerken voor winkelketens maakt, onder druk. De bedrijfswinst daalde en netto doken de cijfers in het rood.

Brouwers zijn doorgaans discreet. Brouwerij Martens in Bocholt is zo mogelijk nog discreter. De brouwerij, die werd gesticht in 1758, wordt geleid door twee telgen van de achtste generatie, Jan (57) en Fons (61) Martens. De brouwerij is het oudste familiebedrijf in de provincie Limburg.De brouwerij in Bocholt is de grootste van het land, na die van AB InBev in Leuven en Jupille. In volume bekeken is Martens de op één na grootste brouwer in België, met een productiecapaciteit van ruim 4 miljoen hectoliter. Martens is een specialist in bieren voor huismerken. Sinds 1962 maakt de brouwerij pils voor supermarkten. De discounter Aldi is bijvoorbeeld al decennia klant. Het bedrijf is een van de modernste brouwerijen in West-Europa voor de productie van bier in pet, een verpakking die de gemiddelde Belg liefst links laat liggen. Ruim 90 procent van de productie wordt geëxporteerd.Het voorbije jaar zag de brouwer zijn omzet met maar liefst 18 procent groeien. "We zijn zowel met onze huismerken als met het eigen merk Martens pils relevant gegroeid", meldt CEO Danny Dresselaerts. "In West-Europa gingen onze huismerken er met een vijfde op vooruit. Dat is vooral het gevolg van partnerschappen met nieuwe klanten en de uitbreiding van onze merkenportefeuille bij bestaande klanten en winkelketens. De export van ons eigen merk Martens pils groeide met 15 procent, vooral in Midden- en Zuid-Amerika." De andere eigen merken zijn minder exportgericht. Dat zijn onder meer het zwaardere blonde bier Sezoens en het abdijbier Kristoffel. "Onze groei haalden we vooral via bier in blik en bier in pet", zegt Danny Dresselaerts.Martens heeft naast Bocholt ook een brouwerij in Roemenië. Maar de volume- en omzetgroei vertaalt zich in een groei van de werkgelegenheid in Bocholt. In twee jaar klom het aantal werknemers met 55 procent, naar 376. Ook de productiecapaciteit in Bocholt ging vooruit. Onder meer via een leaseovereenkomst met de banken is een investering van bijna 7 miljoen euro gepland. "We hebben zowel onze brouwzaal vergroot als de bottelactiviteiten uitgebreid, met een tweede blikkenlijn", duidt Danny Dresselaerts.Toch heeft Brouwerij Martens flinterdunne winstmarges. De goedkope huismerken moeten het hebben van hoge volumes om enigszins winstgevend te zijn. De bedrijfswinst daalt al drie jaar op rij, ondanks de beduidend hogere omzet. Het resultaat vóór belastingen valt nog magerder uit door financiële lasten (vorig jaar ruim 2 miljoen euro). En netto schrijft de onderneming rode cijfers, met vorig jaar een nettoverlies van ruim een half miljoen euro. De broers Jan en Fons Martens keren zich dan ook geen dividend uit.En dan is er nog de coronacrisis. Brouwerij Martens verwacht een impact, maar kan die voorlopig nog niet becijferen. Wellicht wordt de brouwer door zijn huismerkenstrategie minder sterk getroffen dan brouwers die heel afhankelijk zijn van de horeca. De Belgische Brouwersvereniging verwacht bijvoorbeeld dat 2020 voor de sector het slechtste jaar wordt sinds de Tweede Wereldoorlog. Toch blijft Danny Dresselaerts bijzonder voorzichtig. "Corona raakt elke business. Niemand ontsnapt eraan."