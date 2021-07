Brouwerij Martens blijft het buitenbeentje in de Belgische bierwereld. Terwijl zowat alle brouwers volume- en omzetklappen van tientallen procenten kregen, zag het familiebedrijf uit Bocholt de omzet vorig jaar groeien. Met dank aan het sterke belang van de winkelverkoop voor Brouwerij Martens.

De omzet groeide met ruim 5 miljoen euro, en ook de bedrijfswinst ging vorig jaar vooruit. De NV Bockhold, de consoliderende holding boven Brouwerij Martens, verbaast met haar prestaties in het coronajaar. Ter vergelijking: de algemene Belgische biermarkt daalde vorig jaar met een vijfde in volume, in de horeca zelfs met de helft. De kleine groei in het winkelsegment (+3%) compenseerde de schade niet in de horeca, maandenlang drooggelegd door de lockdown."Wij hebben de terugval in de horeca meer dan gecompenseerd door een toename van de verkoop in de supermarkten", duidt Wim Van den Bossche, sinds dit voorjaar de CEO bij Brouwerij Martens. De onderneming staat van oudsher sterk in winkelverkoop. "De winkelverkoop betekent tot 95 procent van onze omzet", aldus Wim Van den Bossche. "De horeca is echter wel rendabeler. Dat verlies aan rendabiliteit hebben we niet kunnen compenseren." De bedrijfswinst steeg minder sterk dan de omzet.De brouwerij uit 1758 wordt geleid door de telgen van de achtste generatie: Jan (58) en Fons (62) Martens. Sinds vorig jaar is ook de negende generatie actief, met Bob Martens (29), de zoon van Jan. De brouwerij is het oudste familiebedrijf in de provincie Limburg.De brouwerij in Bocholt is de derde grootste van het land, na de twee brouwerijen van de brouwreus AB InBev in Leuven en Jupille. Daarmee is Martens de tweede grootste brouwer in volume in België, met in Bocholt een productiecapaciteit van 4 miljoen hectoliter. De brouwerij maakt onder meer de gelijknamige pils en het zware blonde bier Sezoens.Maar Martens is vooral een specialist in de productie van bier voor huismerken. Sinds 1962 maakt Martens pils voor grootwarenhuizen. De discounter Aldi is al decennia een klant van Brouwerij Martens. In Kaulille bij Bocholt staat één van de modernste brouwerijen in West-Europa. Per uur worden 150.000 blikken met gerstenat gevuld. Martens is ook een specialist voor de productie van bier in petflessen - een verpakking die de gemiddelde Belg het liefst links laat liggen. Ruim 90 procent van de productie wordt geëxporteerd.Martens heeft behalve in Bocholt ook een brouwerij in Roemenië. Maar terwijl de tewerkstelling in Bocholt vorig jaar vooruitging met elf mensen naar 261 werknemers, daalde het aantal medewerkers op groepsniveau. De volumes in Kaulille stegen van 2,6 miljoen hectoliter in 2016 naar 4 miljoen hectoliter vorig jaar.Toch flirt Brouwerij Martens al jaren met flinterdunne winstmarges. Goedkope huismerken moeten het hebben van hoge volumes, zodat ze toch enigszins winstgevend zijn. Volgens cijfers van het consumentenonderzoeksbureau Nielsen hadden huismerken een marktaandeel van 17 procent in volume in 2019, maar slechts 7,5 procent in omzet.Uiteraard woog de coronacrisis vorig jaar op de resultaten. Maatregelen rond veiligheid en welzijn leidden tot hogere onkosten: zoals mondmaskers, sociale afstand, ontsmettende handgels. De brouwer tastte tevens dieper in de buidel voor extra bewaking op de vrachtwagenparking, of extra poetshulp voor de dagelijkse ontsmettingen van veelgebruikte oppervlaktes. Bovendien werd de huur kwijtgescholden aan dertig horecapanden in Limburg, die door corona moesten sluiten.Brouwerij Martens betaalde ook een 'waarderingspremie' aan het voltallige personeel. "De hoogte van de premie zeg ik liever niet. Ik wil een opbod vermijden", houdt Wim Van den Bossche het voorzichtig. "Onze medewerkers zijn in die stresserende tijden actief gebleven. Ze wilden de voedingsketen en de zorg voor onze klanten, niet onderbreken. Wij zijn hen daar dan ook erkentelijk voor."De familie vond een waarderingspremie voor zichzelf overbodig: ook voor het boekjaar 2020 werd er geen dividend uitgekeerd. Het familiebedrijf steekt de middelen al jarenlang in de groei van het bedrijf.