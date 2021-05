Brouwerij Haacht zag af in het coronajaar 2020. En het leed is nog niet geleden. De brouwer uit Boortmeerbeek verwacht nog het heel jaar een impact. Met vanaf de herfst "mogelijk een sterke toename van faillissementen in horeca".

Ook de brouwer, opgericht in 1898, schuwt de grote woorden niet over het coronajaar. "2020 zal lange tijd in onze geheugens gegrift blijven. De pandemie heeft ieder van ons geschokt en een enorme impact gehad", zeggen de voorzitter van de raad van bestuur Frédéric van der Kelen (87) en zijn zoon, een vierdegeneratietelg, en CEO Boudewijn van der Kelen (52) in het jongste jaarverslag.De brouwer uit Boortmeerbeek, aan de grens met Haacht, werd extra getroffen door de lockdown. De drie belangrijkste markten zijn België, Frankrijk en Nederland. En daar bleef de horeca maanden potdicht. Brouwerij Haacht heeft meer dan 5000 horecaklanten in België, Frankrijk en Nederland. En ruim drie vierde van de omzet komt van de horeca.In België betekende de horeca 63 procent van de bierverkoop in 2019. Brouwerij Haacht werd vorig jaar nog eens extra geraakt, want het algemene marktaandeel van horeca in België is 42 procent. Terwijl de algemene bierconsumptie in België vorig jaar met een vijfde daalde, was dat in de horeca met de helft. De winkelverkoop groeide nog met 3 procent.En nog een nadeel voor Brouwerij Haacht: het is vooral bekend van de pils Primus. En daarom zakten de volumes van Haacht in de Belgische horecamarkt nog eens sterker, met 58 procent. Meer dus dan de al fenomenale algemene daling met de helft. Maar brouwerij Haacht verkoopt vooral pils, minder speciale bieren. Vreemd genoeg kon Brouwerij Haacht zelfs in het winkelsegment de schade niet een beetje compenseren, want daar bleef de verkoop stabiel. Biermerken van de concurrentie kenden nochtans een sterke groei in winkelverkoop vorig jaar. In de top vijftien van sterkste omzetgroeiers van Nielsen, dat de verkoop in de winkels meet, zaten vorig jaar liefst vijf biermerken. Op nummer twee Corona (AB InBev), op negen de zware blonde Cornet (Brouwerij Palm). Nog twee bieren van AB InBev haalden de top vijftien van snelste groeiers: Tripel Karmeliet (11) en Stella Artois (14). Desperados, een bier met tequilasmaak (Alken-Maes) bereikte de dertiende plaats.Brouwerij Haacht wil daarom minder afhankelijk worden van de horeca, en meer via de winkels verkopen. En met nieuwe drankjes op de proppen komen. Haacht surft mee op de hype van de hard seltzer. Dat is een soort bier met spuitwater en met fruitsmaken, en vooral in Noord-Amerika populair. Haacht lanceerde het drankje Nayrobi.Lees verder onder de tabelBrouwerij Haacht bleef in het coronajaar wel investeren: 19,3 miljoen euro. In Haacht kwam een nieuwe vatenlijn. De dochter in de buurt van de Canadese stad Quebec bouwde een nieuwe brouwerij. Maar dat kost geld, de bankschulden stegen flink vorig jaar. Eind maart had Brouwerij Haacht voor bijna 27 miljoen euro kredietlijnen opgenomen. In België en Canada sneuvelden ook nog eens banen.Om al die redenen blijft Brouwerij Haacht behoedzaam. 2021 wordt nog een overgangsjaar, want "de gefaseerde en langzame heropleving zal nog een impact hebben in het hele jaar". De brouwer verwacht daarom nog altijd een omzetdaling met vermoedelijk meer dan 30 procent in vergelijking met 2019. Diverse overheidsmaatregelen zoals afstand houden, of minder grote concerten en evenementen, zullen nog het hele jaar wegen. En als toemaatje verwacht Brouwerij Haacht vanaf de herfst "mogelijk een sterke toename van faillissementen in horeca". Brouwerij Haacht zag ook zijn huuropbrengsten met een vijfde dalen, want het gaf kortingen aan de huurders van zijn horecapanden.