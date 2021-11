De Britse vloerbedekkingsgroep Victoria aast op een deel van de West-Vlaamse tapijtenproducent Balta. Dat hebben beide bedrijven maandag bevestigd. Een volledige overname is niet aan de orde, klinkt het.

De krant De Standaard schreef maandag dat Victoria zinnens zou zijn de divisie 'kamerbreed tapijt' van Balta te kopen.

Victoria en Balta blijven beide op de vlakte over welke onderdelen precies van eigenaar zouden kunnen veranderen. 'Balta voert gesprekken met Victoria over een mogelijke verkoop van bepaalde delen van Balta's activiteiten', klinkt het in West-Vlaanderen. Bij de Britse groep luidt het dat er gesprekken zijn 'over de potentiële overname van een winstgevend, groeiend onderdeel van de Balta-groep dat goede synergiemogelijkheden biedt met de huidige activiteiten van Victoria'.

Victoria voegt nog toe dat het nog niet zeker is dat het daadwerkelijk tot een deal zal komen. En het benadrukt dat het niet de bedoeling is Balta volledig over te nemen.

Volgens De Standaard wordt Victoria geleid door Philippe Hamers, die tot in 2016 de leiding gaf over de divisie residentieel tapijt van Balta. En dat is net de divisie die de Britse groep volgens de krant wil verwerven. De afdeling heeft fabrieken in Sint-Baafs-Vijve en Tielt.

Het aandeel Balta stond maandag omstreeks 14.30 uur op een winst van circa 5,5 procent op de beurs in Brussel.

