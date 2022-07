De Britse mededingingsautoriteit CMA gaat een diepgaand onderzoek voeren naar de verkoop van de soepelschuimactiviteiten van Recticel aan het Amerikaanse Carpenter. De regulator vreest 'een substantiële vermindering van de concurrentie' in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de overname, zo maakte hij maandag bekend.

Recticel verkoopt zijn tak Engineered Foams voor 656 miljoen euro aan sectorgenoot Carpenter. De Belgische soepelschuim- en isolatiemaker maakte de deal in december bekend wegens de ongewenste avances van de Oostenrijkse kunststoffabrikant Greiner. Recticel slaagde er uiteindelijk in om een vijandige overname af te wenden.

In het Verenigd Koninkrijk plaatst concurrentiewaakhond CMA echter vraagtekens bij de verkoop. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat die mogelijk gepaard zou gaan met 'een substantiële vermindering van de concurrentie'. Daarom volgt er nu een diepgaand onderzoek.

Zowel Recticel als Carpenter heeft fabrieken in het Verenigd Koninkrijk. Op de Britse markt hebben ze bovendien maar één andere concurrent met productievestigingen in het land. De CMA vreest daardoor dat Britse fabrikanten hogere prijzen gaan moeten betalen voor soepelschuimproducten - onder meer gebruikt in matrassen en sponsen - waardoor uiteindelijk de prijs voor de consument zal oplopen.

Recticel, dat een pure isolatiespeler wil worden, laat in een reactie weten dat het de beslissing van de CMA samen met Carpenter 'aan het analyseren' is.

