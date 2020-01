De toplui van de 100 belangrijkste Britse bedrijven hebben nu al het jaarloon van een gemiddelde werknemer verdiend.

De toplui van de belangrijkste Britse bedrijven uit de beursindex FTSE100 hebben maandag 6 januari om 17 uur, na 33 werkuren in het nieuwe jaar, al het gemiddelde Britse jaarloon opgestreken. Dat meldt de BBC op basis van onderzoek door het Chartered Institute of Personnel and Development en de High Pay Centre denktank. Volgens de denktank zijn de cijfers 'zorgwekkend'.

De gemiddelde bedrijfsleider uit de FTSE100 kon in 2018 rekenen op een verloning van 3,46 miljoen pond (4,07 miljoen euro) per jaar, wat overeenstemt met 901,30 pond (1.061 euro) per uur. Het gemiddelde voltijdse jaarloon in het Verenigd Koninkrijk bedraagt 29.559 pond (34.570 euro), of 14,37 pond (16,9 euro) per uur.

De toplui verdienen omgerekend liefst 117 keer zoveel als hun gemiddelde werknemer. De denktank is van oordeel dat de bedrijven de zeer hoge verloningen van hun toplui moeten rechtvaardigen.

Sinds begin dit jaar is in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe wetgeving van kracht, waardoor beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers verplicht worden de verhouding tussen de toplonen en het gemiddelde jaarloon bekend te maken.

Volgens Peter Cheese, chief executive van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), is het rapporteren van de 'pay ratio' slechts een eerste stap naar een rechtvaardiger loonbeleid.