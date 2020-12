De Britse modegroep Arcadia, eigenaar van het merk Topshop, is failliet. Dat kondigt de financiële dienstverlener Deloitte aan, die op zoek gaat naar een overnemer. De dalende verkoopscijfers door het coronavirus liggen aan de basis van het faillissement.

Arcadia is onder curatele geplaatst bij Deloitte, kondigt de firma aan in een persbericht. Het lot van meer dan 13.000 werknemers in de meer dan 500 winkels van de groep is op dit moment nog onzeker. Naast Topshop zijn ook Dorothy Perkins en Burton bekende merken van Arcadia. Op dit moment zetten de Arcadia-winkels hun activiteiten nog wel verder.

De winkels zullen opengaan, verzekert Deloitte. In het Verenigd Koninkrijk kunnen handelszaken deze week opnieuw de deuren openen nadat ze een tijdlang dicht zijn geweest vanwege het coronavirus. Zowat 9.000 werknemers blijven wel tijdelijk werkloos. Het is niet de eerste keer dat Arcadia in de problemen komt. Vorig jaar moest de Britse modegroep een grote herstructurering doorvoeren.

