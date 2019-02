Britse luchtvaartmaatschappij flybmi, die werkte met Brussels Airlines, zet vluchten stop

Flybmi, met hoofdzetel in de Engelse regio East Midlands, telde 376 werknemers in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in België, Duitsland en Zweden. De luchtvaartmaatschappij zette 17 toestellen in op routes naar 25 Europese steden, waaronder Bristol, Frankfurt, Londen Stansted, Milaan Bergamo, Oslo en Parijs Charles de Gaulle. Ze voerde vluchten uit voor onder meer Lufthansa, Air France en Brussels Airlines via lease- en codesharing-overeenkomsten, ook vanuit Zaventem.

Flybmi annuleert alle vluchten vanaf zaterdag. 'De luchtvaartmaatschappij kampte met verschillende moeilijkheden, waaronder de recente verhogingen van brandstof- en koolstofkosten. Die laatste zijn het gevolg van de recente beslissing van de EU om luchtvaartmaatschappijen uit het VK uit te sluiten van volledige deelname aan het systeem voor emissiehandel. Deze kwesties hebben de inspanningen ondermijnd om de luchtvaartmaatschappij winstgevend te maken', klinkt het in een persbericht. 'De huidige en toekomstige vooruitzichten hebben ook serieus te lijden onder de onzekerheid van het brexit-proces, dat ertoe geleid heeft dat we waardevolle contracten in Europa niet konden afsluiten, en dat er een gebrek aan vertrouwen was in de mogelijkheden om te blijven vliegen op bestemmingen in Europa', aldus flybmi.

Flybmi raadt klanten die geboekt hebben via Brussels Airlines, een andere maatschappij of via een reisagentschap aan om rechtstreeks met hen contact op te nemen. Klanten die bij flybmi geboekt hebben, moeten contact opnemen met hun bank of kredietkaartmaatschappij met het oog op een terugbetaling. Klanten met een reisverzekering kunnen terecht bij hun reisverzekeraar.

Flybmi voerde in opdracht van Brussels Airlines vluchten uit vanuit Zaventem naar Hannover en Turijn. Dat gebeurde via een zogenoemde wetlease-overeenkomst, waarbij Brussels Airlines één toestel leasede van flybmi, een Embraer 145, waarbij de Britse maatschappij ook onder meer de bemanning leverde. Het contract gold normaal gezien tot eind maart.

Volgens Brussels Airlines stonden zondag alvast een vlucht naar Turijn en een naar Hannover gepland. Die gaan dus niet door. 'We hebben al contact opgenomen met de passagiers van wie we de contactgegevens hebben', zegt woordvoerster Wencke Lemmes. 'We gaan met hen na hoe we hun reis kunnen omboeken.'

Daarnaast deelde Brussels Airlines vluchten met flybmi onder hetzelfde vluchtnummer, de zogenoemde codesharing, met bestemming Bristol. Die vluchten stonden pas gepland vanaf maandag. 'We gaan nu zo snel mogelijk bekijken welke alternatieven er ook voor die passagiers zijn', zegt de woordvoerster.