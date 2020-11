De Britse economie heeft tijdens de zomermaanden een recordgroei gekend.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het derde kwartaal met maar liefst 15,5 procent in vergelijking met de vorige periode van drie maanden, zo blijkt donderdag uit cijfers van het nationale statistiekbureau (ONS). Daarmee konden de Britten een groot deel van de verliezen van de eerste coronagolf compenseren.

De op een na grootste economie van Europa had in het tweede kwartaal van 2020 nog een klap van 19,8 procent gekregen, als gevolg van de harde maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Ondanks de forse groei deze zomer, ligt het bbp nog altijd 9,6 procent lager dan in het derde kwartaal van 2019. In vergelijking met februari 2020 gaat het om een verlies van 8,2 procent.

Vertraging in september

Bovendien waarschuwt het ONS dat de groei in september alweer vertraagde en nog maar 1,1 procent bedroeg. In die periode werden in verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk weer beperkende maatregelen ingesteld om de stijgende coronacijfers tegen te gaan.

In de loop van de maand oktober werden die coronamaatregelen nog versterkt en deze maand is in heel Engeland een volledige lockdown van kracht. Economen verwachten dan ook niet dat het herstel in het vierde kwartaal zal worden voortgezet.

