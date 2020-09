Britse economie groeit derde maand op rij

De Britse economie is in juli met 6,6 procent gegroeid tegenover juni, zo maakte het Britse statistiekbureau ONS vrijdag bekend. Het is de derde opeenvolgende maand van groei, nadat de economie in maart en april wegens het coronavirus forse klappen had gekregen.

Het groeitempo lijkt wel te vertragen. In juni was de economie nog met 8,7 procent gegroeid. En tegenover februari, voor de uitbraak van de coronapandemie, ligt het bruto binnenlands product (bbp) nog altijd 11,7 procent lager. Bovendien wordt het herstel bedreigd door toenemend jobverlies en de dreiging van een no-dealbrexit.