Britse chemiegroep Ineos investeert 2,7 miljard euro in Antwerpse haven

De Britse chemiegroep Ineos en het Antwerpse havenbedrijf hebben een akkoord bereikt over een mega-investering in de Antwerpse haven. Ineos gaat 2,7 miljard euro investeren in twee fabrieken op de Antwerpse rechteroever, ten noorden van het dorpje Lillo. De investering komt op de terreinen van Gunvor, Monsanto en Solvay. Dat meldt De Tijd.

De krant berichtte eerder deze maand al dat er een investering op til was, maar dat de laatste gesprekken daarover nog moesten worden afgerond.

Het speerpunt van de investering op de Antwerpse rechteroever is de bouw van een kraker, die ethaangas omzet in ethyleen, een belangrijke basisgrondstof voor de chemiesector. Het is twintig jaar geleden dat er nog een kraker op het Europese vasteland werd gebouwd. Op dezelfde locatie zou er ook een propaan-dehydrogenatiefabriek (PDH) komen, waarbij propaangas omgezet wordt in propyleen, een basisgrondstof voor de plasticindustrie.

Volgens De Tijd gaat het om de grootste investering in de Europese chemiesector in twintig jaar en de grootste ooit voor het bedrijf. Verwacht wordt dat de fabrieken in 2023 klaar zijn en 500 rechtstreekse banen opleveren.

Dinsdag zal Jim Ratcliffe, de CEO van Ineos Group, een 'memorandum of understanding' ondertekenen in het Antwerpse Havenhuis. Ook Vlaams minister voor Werk en Economie Philippe Muyters en Antwerps havenschepen Annick De Ridder zullen daarbij aanwezig zijn.