De CEO's van de grootste Britse beursgenoteerde bedrijven, verzameld in de FTSE 100, hebben na drie werkdagen in 2023 al evenveel verdiend als het Britse mediaanloon. Dat blijkt uit een studie van het High Pay Centre, een Britse denktank gespecialiseerd in inkomensongelijkheid.

Dit jaar moesten de Britse CEO's gemiddeld 30 uur werken voor het Britse mediaanloon, 9 uren minder dan in 2022.

Voor de zakenadvocaten van de City, de financiële hub van het Verenigd Koninkrijk, is het nog een weekje wachten vooraleer ze het Britse mediaanloon hebben verdiend, aldus High Pay Centre. De bankiers zouden die kaap op 20 januari bereiken.

De denktank baseert zich voor zijn berekeningen op informatie die de beursgenoteerde bedrijven zelf publiceren over de verloning van hun management. Die gegevens worden vergeleken met de officiële statistieken rond de lonen in het Verenigd Koninkrijk.

Een CEO van een Britse beursgenoteerd bedrijf verdient rond de 3,41 miljoen pond per jaar (3,86 miljoen euro). Dat is meer dan honderd keer het mediaanloon, dat voor een voltijdse Britse werknemer op 33.000 pond ligt.

'De cijfers tonen aan dat de hoogste lonen zijn gestegen na corona, terwijl ze nog waren gedaald tijdens de lockdowns, als gevolg van de economische beperkingen', aldus de denktank. Het loon van de CEO's steeg met 39 procent op één jaar, terwijl het mediaanloon in dezelfde periode met slechts 6 procent toenam.

In het Verenigd Koninkrijk is er sociale onrust en wordt er massaal gestaakt voor hogere lonen, terwijl de inflatie schommelt rond de 11 procent. High Pay Centre pleit voor een 'meer evenwichtige' verdeling van de verdiensten nu de koopkracht van veel Britten is aangetast.

