Luchtvaartmaatschappij British Airways zet de volledige vloot Boeing 747's op pensioen. Dat meldt de BBC. De pensionering wordt vervroegd door de coronacrisis.

British Airways heeft met 31 toestellen de grootste vloot wereldwijd van de iconische jumbojet. Er zal echter niet meer mee worden gevlogen, aldus het bedrijf.

Aanvankelijk was het de bedoeling de Boeings pas in 2024 uit de lucht te halen, maar die plannen worden door de coronapandemie vervroegd.

'Het is met grote droefheid dat we kunnen bevestigen dat we de volledige vloot 747-toestellen met onmiddellijke ingang op poensioen zetten', aldus een woordvoerder aan de BBC.

'Het is onwaarschijnlijk dat onze prachtige 'koningin van het luchtruim' ooit nog commerciële diensten voor British Airways zal uitvoeren als gevolg van de recessie die is veroorzaakt door de wereldwijde pandemie,' voegde de woordvoerder toe.

De Boeing 747, die in februari 2019 vijftig jaar dienst deed, hielp in de jaren zeventig met meer passagiers het wereldwijde luchtverkeer democratiseren.

British Airways wil voortaan met zuinigere toestellen vliegen, zoals de nieuwe Airbus A350 en de Boeing 787. Dreamliner.

