De brand in een olieopslagplaats in Cuba is dinsdag nog altijd niet onder controle. Het vuur woedt sinds vrijdag en al drie olietanks zijn vernield, een vierde is bedreigd. Bovendien dreigt de ramp ook het al fragiele elektriciteitsnetwerk van Cuba lam te leggen. Maandagavond waren de autoriteiten verplicht om een van de grootste elektriciteitscentrales van het land, goed voor 200 MW, stil te leggen.

Het vuur brak vrijdagavond uit na een blikseminslag in een opslagtank voor ruwe olie in de havenstad Matanzas. De vlammen sloegen later over op een tweede tank. In totaal staan er volgens Cubaanse media acht grote tanks op de site.

Bij de brand is al zeker één dode gevallen, en minstens 120 mensen hadden verzorging nodig. Ongeveer 22 mensen liggen maandag nog in het ziekenhuis, van wie vijf in kritieke toestand. Er zijn ook nog veertien vermisten. Intussen zijn er specialisten uit Mexico en Venezuela ter plaatse om te helpen bij de bestrijding van de brand.

De tanks bevatten olie die hoofdzakelijk gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. Door de brand gaan heel wat energiereserves in vlammen op, terwijl Cuba al grote problemen had met zijn energievoorziening.

Maandagavond lokale tijd maakte de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw bekend dat de thermische centrale Antonio Guiteras is stilgelegd door een gebrek aan water. De centrale ligt in de buurt van de brand, aan de noordkust op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Havana. Door het stilleggen van de centrale kan het eiland nog slechts in de helft van zijn piekverbruik voorzien.

Volgens de vakbondscentrale uit de energiesector is alles samen ongeveer 1.223 MW aan stroomproductie uitgeschakeld. Cuba kampt regelmatig met blackouts.

