Bpost-dochter Active Ants opende deze week een gerobotiseerd afhandelingsmagazijn in Roosendaal. Volgend jaar komt er in Boom een Belgische vestiging naar het model van Roosendaal.

Bpost-dochter Active Ants nam deze week een gerobotiseerd afhandelingsmagazijn in Roosendaal in gebruik. Het ultramoderne warehouse wordt de blauwdruk voor een afhandelingscentrum in Boom waarmee bpost kmo's in België wil bereiken. De investering past in de groepsstrategie om in te zetten op de transformatie naar e-commerce. Met dochter Radial Europe mikt de groep op de grote klanten, met Active Ants op de kmo's.

E-commerce

In het ultramoderne magazijn dat Active Ants in gebruik nam, werken wel degelijk mensen. Maar ze krijgen in Roosendaal de ondersteuning van 65 draagrobots en 40 opslagrobots. Er zijn nauwelijks transportbanden te zien in de hal van 20.000 vierkante meter. De blikvanger zijn de 65 Indiase draagrobots die af en aan zoomen met dozen. Uiteindelijk belanden die op een sorteerband voor een van de dertien vervoerders waar Active Ants de last mile mee overbrugt. Voor Nederland is dat bijvoorbeeld DHL, voor België bpost.

Het Nederlandse Active Ants is in 2010 opgericht door Jeroen Dekkers en Jean Lahaye. Het zet in op de e-commercemarkt en maakt sinds 2018 deel uit van bpost group. Het bedrijf telt 400 werknemers en heeft twee vestigingen met in totaal 33.000 vierkante meter opslagruimte. Een derde daarvan ligt in Nieuwegein, de rest in Roosendaal. In het voorjaar van 2021 opent Active Ants in een gebouw van bpost een gerobotiseerd afhandelingscentrum met een opslagruimte van 8000 vierkante meter. "We willen op die manier ook de Belgische kmo's ondersteunen in de ontwikkeling van e-commerce-activiteiten", zegt bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet. Er zijn ook plannen om in Duitsland een magazijn van Active Ants te openen.

Duurzaamheid

Op dit moment telt bpost group in Europa acht commerciële afhandelingscentra voor e-commerce: twee van Active Ants in Nederland, en zes van dochteronderneming Radial Europe. Die zijn verspreid over Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Polen. Het afhandelingscentrum in Roosendaal is technologisch state of the art. "Wij geloven in de samenwerking tussen de robot en de mens", zegt Jeroen Dekker. "Iedereen kan een magazijn bouwen en een robot kopen, maar wij zetten in op software om daar iets mee te doen. Dankzij die software kunnen we de ecologische voetafdruk verkleinen en het pakket personaliseren door er het etiket en het logo van de webshop op te printen."

De groeiende pakjesmarkt is voor bpost group cruciaal. In tien jaar tijd daalden de inkomsten uit de traditionele brievenpost met 40 procent. De inkomsten uit het verzenden en afleveren van pakjes namen in die periode fors toe. Bpost biedt in België de hele logistieke keten aan, maar laat in zijn internationalisering de last mile voor wie daar al een aanbod in heeft. De groei zit in de afhandelingsactiviteiten: het opslaan, sorteren en klaarmaken voor verzending. "Het groeipotentieel van onze activiteiten in e-commerce is nog groot", zegt Kathleen Van Beveren, hoofd van de businessunit pakjes en logistiek Europa en Azië. "Tijdens de coronacrisis is het aantal pakjes in de Benelux met 78 procent gestegen. We zagen ook onze operationele winstmarge fors verbeteren in het tweede kwartaal."

