Bpost neemt IMX over, een Frans bedrijf dat instaat voor internationale leveringen. Dat heeft de Belgische postgroep dinsdag bekendgemaakt. Bpost neemt in eerste instantie een meerderheidsbelang in IMX, tegen 2024 zou het het volledige bedrijf overnemen.

Het postbedrijf spreekt in een persbericht van een 'strategische stap voorwaarts'. 'Deze overname past perfect in onze strategie om een toonaangevende speler te worden in de e-commercelogistiek in België, Europa en Noord-Amerika', wordt Dirk Tirez, de CEO van bpostgroup, geciteerd.

'We zeiden dat we onze activiteiten in Europa moesten opschalen en dat is precies wat we doen.' Het in Parijs gevestigde IMX biedt een hele reeks leverings- en retourdiensten aan (pakjes, brieven, kranten en tijdschriften, post met track & trace, levering tegen handtekening, terugzendingen ...). Het managementteam en alle medewerkers blijven aan boord en hun contracten blijven ongewijzigd.

Financiële details staan er niet in het persbericht.

Het postbedrijf spreekt in een persbericht van een 'strategische stap voorwaarts'. 'Deze overname past perfect in onze strategie om een toonaangevende speler te worden in de e-commercelogistiek in België, Europa en Noord-Amerika', wordt Dirk Tirez, de CEO van bpostgroup, geciteerd. 'We zeiden dat we onze activiteiten in Europa moesten opschalen en dat is precies wat we doen.' Het in Parijs gevestigde IMX biedt een hele reeks leverings- en retourdiensten aan (pakjes, brieven, kranten en tijdschriften, post met track & trace, levering tegen handtekening, terugzendingen ...). Het managementteam en alle medewerkers blijven aan boord en hun contracten blijven ongewijzigd. Financiële details staan er niet in het persbericht.