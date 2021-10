Bpost moet op zoek naar een nieuwe financieel directeur. CFO Leen Geirnaerdt heeft beslist om de onderneming te verlaten en een andere wending aan haar carrière te geven, meldt het postbedrijf dinsdag in een persbericht.

Geirnaerdt, die sinds 2019 CFO is bij bpost, verlaat het bedrijf midden november. Er werd een headhuntingsbedrijf aangesteld voor de zoektocht naar een nieuwe CFO. Die moet de 'aanstaande transformatie van de groep mee verder ondersteunen en de kosten in lijn brengen met de benchmark in de sector'. Tot er een nieuwe CFO wordt gekozen, verzekert het Finance Team, dat aan Geirnaerdt rapporteert, de continuïteit van de activiteiten. CEO Dirk Tirez bedankt Geirnaerdt voor haar inspanningen en heeft vertrouwen in het Finance Team. 'Wij zijn klaar voor onze grootste prioriteit voor de komende maanden, namelijk het efficiënt beheren van de eindejaarspiek', zegt hij in het persbericht. 'Wij zetten ondertussen onverwijld onze transformatie verder om een toekomstbestendige volwaardige e-commerce logistieke partner voor klanten, burgers en medewerkers te worden.'