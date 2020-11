Bpost krijgt een recordvolume aan pakjes te verwerken, waardoor het postbedrijf niet langer in staat lijkt alle pakjes aan huis te leveren. Handelsfederatie Comeos reageert verbolgen, en snapt niet hoe enerzijdse klanten aangemoedigd worden om thuis te blijven, en ze vervolgens de deur uitmoeten om hun inkopen af te halen.

Voortaan zal een deel van de klanten de bestelde pakjes zelf moeten gaan oppikken in een afhaalpunt, kondigt bpost vrijdag aan. Het gaat volgens het bedrijf wel om 'een zeer beperkt percentage van het totale aantal pakjes dat bpost dagelijks verdeelt'.

'Maximaal 5 procent', verduidelijkt bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. Afgezet tegen het totale volume van 500.000 pakjes per dag dat bpost momenteel minstens verwerkt, betekent dat dus tot 25.000 pakjes per dag. 'We zitten boven de piek van de eerste lockdown', aldus de woordvoerster.

Eindejaarsperiode

Bpost benadrukt dat er al verschillende initiatieven werden genomen om de traditioneel drukke eindejaarsperiode aan te kunnen. Zo werd de sorteer- en distributiecapaciteit verhoogd. Maar 'zowel de webshops als bpost stellen nu vast dat de verwachte aantallen pakjes sinds enkele weken meer dan ruimschoots wordt overschreden', klinkt het in een persbericht.

De voorbije dagen werden de pakjes op sommige plaatsen twee keer uitgereikt, en het management springt bij om de verwerking in goede banen te leiden, maar ook dat blijkt dus onvoldoende. 'Gezien de historisch hoge volumes wil de onderneming gedurende een paar weken beroep doen op het begrip van een aantal consumenten', kondigt bpost nu aan. Zij zullen pakjes die ze normaal thuis zouden krijgen, 'uitzonderlijk toch zelf moeten ophalen in een aangegeven afhaalpunt in de buurt'.

Decathlon

Bpost werkt vanaf zaterdag in dat verband samen met Decathlon. Een deel van die winkels zullen als afhaalpunt voor de pakjes ingezet worden. De klant wordt in dat geval per mail verwittigd dat hij of zij zijn of haar pakje kan komen ophalen in een specifieke winkel. De klant vraagt zijn pakje ter plekke op basis van de ontvangen e-mail, net zoals in een postkantoor, postpunt of pakjespunt of via het Decathlon Click & Collect-systeem.

1 euro extra per pakje

Zakelijke klanten betalen vanaf eind volgende week tot en met 24 december (kerstavond) overigens een extra toeslag van 1 euro per pakje. Dat werd volgens de woordvoerster al vastgelegd bij de bespreking van de contracten vorig jaar. Particulieren betalen die toeslag niet.

Reactie Comeos: 'Regering moet dit verhinderen'

Handelsfederatie Comeos reageert scherp op de aankondiging van bpost. 'Dit is toch niet ernstig meer', reageert Comeos-topman Dominique Michel.

'De regering heeft de winkels gesloten en tegelijkertijd de Belgen opgeroepen om online te bestellen bij de handelaars', aldus Michel. 'Nu blijkt dat bpost dat niet kan waarmaken en vraagt het bedrijf nota bene om zelf de pakjes te gaan oppikken. We vragen ons af wat de volgende stap is? Dat de klanten zelf hun pakjes gaan moeten sorteren in de sorteercentra?' Comeos zegt voorts getuigenissen te hebben van handelaars, waaruit blijkt dat bpost soms zou weigeren om pakjes bij de handelaars op te halen, omdat er te veel zijn. Daarover verschijnt er morgen/zaterdag ook een open brief in de kranten. 'Corona is voor iedereen moeilijk, maar e-commerce is voor veel van onze handelaars nog de enige wijze om een klein deel van hun omzet nog te kunnen realiseren. Als dat wegvalt, kunnen we evengoed de boeken sluiten', stelt de federatie. Zij roept de regering op om in te grijpen.

