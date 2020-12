Bpost levert opnieuw alle zendingen aan huis. Niemand krijgt dus nog de vraag om een pakje in een postpunt te gaan afhalen. Dat zei minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter dinsdag bij een actualiteitsdebat in de Kamer.

Omwille van de grote piek in de tweede lockdown, vroeg Bpost aan sommige klanten om hun pakje zelf te gaan ophalen. Daarvoor werd onder meer samengewerkt met winkelketen Decathlon. Zeventig procent van de klanten ging akkoord om het pakje zelf op te halen. De overigen kregen hun zending met enkele dagen vertraging alsnog thuis geleverd.

Op dit moment is dat systeem niet meer nodig, zei De Sutter in de Kamer. 'Hoewel de winkels opnieuw open zijn, is het aantal dagelijkse pakjes nochtans gestegen van 600.000 tot 660.000, afgelopen vrijdag', aldus de minister.

Bpost zet daarvoor een hele reeks extra voertuigen in. In de eerste coronagolf werden er 850 bijkomende bestelwagens gehuurd. Dat daalde in de zomer tot 300. Sinds begin november worden er opnieuw 1.400 extra gehuurd, wat het aantal bijkomende bestelwagens nu op 1.700 brengt.

Er zijn ook ongeveer 3.000 extra personeelsleden aan de slag. In de eerste golf waren dat er 2.000, waarvan er 650 intussen een contract hebben gekregen.

