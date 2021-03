De Franse pakjesbezorger Colis Privé komt naar België. Het bedrijf bouwt daarvoor een sorteercentrum in Willebroek, dat in juni operationeel zou moeten zijn. Dat heeft

Colis Privé is in Frankrijk een belangrijke speler op de 'b2c-markt', het leveren van pakjes van bedrijven aan consumenten. De pakjesbezorger heeft er naar eigen zeggen een recordjaar achter de rug, dankzij de explosieve groei van de onlinehandel, en is nu op zoek naar uitbreiding. België en Luxemburg, en nadien Marokko, moeten 'de eerste hubs voor internationale groei' worden.

De activiteiten in België en Luxemburg zullen worden ondersteund door een sorteercentrum in Willebroek. De sortering zal volgens Bart Sasse, de algemeen directeur van Colis Privé International, 's nachts en 's ochtends gebeuren. Handelaars kunnen de 's avonds bestelde pakjes dan nog op tijd in het sorteercentrum krijgen, zodat ze daags nadien nog bij de consument afgegeven kunnen worden. De leveringen zullen plaatsvinden tussen 14 en 21 uur, aldus Sasse.

Colis Privé engageert zich ook om samen te werken met onderaannemers met een vloot die voor 90 procent bestaat uit elektrische voertuigen. Met welke handelaars de pakjesbezorger zal samenwerken, kan Sasse nog niet bekendmaken. Het kan zowel gaan om winkels waarmee het bedrijf al samenwerkt in Frankrijk en die ook in België actief zijn, als om handelaars die alleen in België actief zijn, klinkt het.

Volgens het transportvakblad Flows is Colis Privé in Frankrijk de 'bevoorrechte partner' van de Amerikaanse gigant Amazon, maar Sasse benadrukt dat de komst naar België losstaat van Amazon. 'Dit gebeurt niet in opdracht van Amazon. Wij staan open voor iedereen', klinkt het.

Volgens de algemeen directeur van de internationale activiteiten van Colis Privé zullen in Willebroek 'enkele tientallen mensen', deels uitzendkrachten, aan de slag kunnen.

Volgens Sasse is de e-commercemarkt groot genoeg voor een extra speler. 'Ik denk dat de extra capaciteit die we zullen bieden welkom zal zijn", klinkt het. "We zullen eerder helpen om de groei van de e-commerce op te vangen, dan dat we grote volumes zullen afpakken van andere spelers (zoals bpost en PostNL, red.). De groei is sterk genoeg voor iedereen.'

