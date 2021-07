Jean-Paul Van Avermaet, die in maart werd ontslagen als CEO van bpost, kreeg een half miljoen euro van het postbedrijf. Hij dreigde met een rechtszaak, waarna bpost koos voor een onderling akkoord.

Dat melden de Mediahuis-kranten.

Van Avermaet moet in de VS voor een 'grand jury' verschijnen omdat hij wordt beschuldigd van verboden prijsafspraken bij een vorige werkgever, veiligheidsbedrijf G4S. In België loopt nog een onderzoek.

De Standaard weet ook dat er nog geen consensus is in de raad van bestuur van het postbedrijf over de opvolger van Van Avermaet. Een externe saneerder die nu bij DHL aan de slag is, zou voor sommigen in aanmerking komen.

