De wereldspeler in bouwmaterialen Etex heeft de overname afgerond van URSA, de derde grootste fabrikant in Europa van isolatiemateriaal uit glaswol. De overname gebeurt op een woelig moment in de markten. Inflatie, logistieke verstoringen, de schaarste aan grondstoffen en de oorlog in Oekraïne gooien roet in het eten. "We betalen circa negen keer de bedrijfskasstroom van een bedrijf in een groeimarkt. Dat is een aanvaardbare prijs voor een winstgevende onderneming", vindt Bernard Delvaux, sinds begin dit jaar CEO van Etex.

Hoe wil Etex URSA opslorpen in de grotere groep?

BERNARD DELVAUX (CEO ETEX). "Etex zal niets opslorpen. URSA wordt een afzonderlijke pijler naast onze andere strategische pijlers, zoals gipsplaten en vezelcement, brandbescherming en modulaire bouwoplossingen. Het isolatiemateriaal van URSA wordt een nieuwe groeipool. Via de onderneming hebben we bijkomende producten en oplossingen. Als we bijvoorbeeld gipsplaten voor gevels maken, kunnen we daarbij ook het isolatiemateriaal van URSA aanbieden. Het management blijft aan het roer, en het hoofdkantoor blijft gevestigd in Madrid in Spanje."

JOCHEN FRIEDRICHS (CEO URSA). "We blijven onze producten verkopen, maar daar bovenop kunnen wij de oplossingen van Etex aanbieden. Voordien waren we in handen van durfkapitaalfondsen. Via het familiebedrijf Etex krijgen we langetermijnaandeelhouders. Wij werken in een markt die gemiddeld met 3 tot 5 procent per jaar groeit. Wij groeiden trager dan de algemene markt, omdat we een tekort hadden aan productiecapaciteit. We zitten in een zeer kapitaalintensieve sector en onze vorige aandeelhouders wilden de investeringen steeds op zeer korte termijn terugverdienen. Via het familiebedrijf Etex krijgen we aandeelhouders die genoegen nemen met een langere terugverdientermijn. Bovendien kijken die aandeelhouders, net zoals wij als management, naar megatrends zoals duurzaamheid en klimaatverandering."

DELVAUX. "Wij gaan zeker investeren in URSA. We zullen alvast de productiecapaciteit verhogen. Er komen twee nieuwe productielijnen in de Europese fabrieken."

Gaat u de productiecapaciteit uitbreiden in Desselgem bij Waregem, waar URSA één van zijn grootste fabrieken heeft?

DELVAUX. "Dat hebben we nog niet precies bepaald."

URSA wordt gewaardeerd op 960 miljoen euro, terwijl het bedrijf circa 500 miljoen euro omzet haalt. Een fikse investering voor Etex.

DELVAUX. "Het is onze tweede grootste overname sinds eind 2011. Toen kochten we Siniat, de gipsactiviteiten in Europa en Latijns-Amerika van de Franse bouwgroep Lafarge. Naast de overname van schulden bij URSA, zullen we voor 800 miljoen euro lenen in de kapitaalmarkten. We zullen dat geld gemakkelijk ophalen. Etex haalde in 2021 een recurrente bruto bedrijfswinst van 570 miljoen euro. We zullen die leningen dus snel kunnen terugbetalen. Bovendien is URSA winstgevend. De waardering betekent circa negen keer de bedrijfskasstroom van het bedrijf. Dat is een heel aanvaardbare prijs."

Nochtans is het economische klimaat sinds vorig jaar sterk veranderd. Inflatie, schaarste aan grondstoffen, een haperende logistiek, en de oorlog in Oekraïne.

DELVAUX. "Uiteraard worden ook wij geraakt door de economische toestand in de wereld. De inflatie groeide sinds de tweede helft van vorig jaar. We namen toen al onmiddellijk maatregelen. Met als resultaat dat wij onze prijsverhogingen moesten doorrekenen aan onze klanten. Onze winstmarges blijven op hetzelfde peil als vorig jaar. De verkoopvolumes blijven hoog."

Na het recordjaar 2021 gaat het verder omhoog?

DELVAUX. "Ik heb geen glazen bol. We zijn voor energieverbruik zeer afhankelijk van gas. En de inflatie kan op termijn vreten aan het consumentenvertrouwen. Zal de consument blijven investeren in renovatie en isolatie? Zullen de problemen nog verscherpen in 2023? Anderzijds pleiten de hoge energieprijzen voor meer renovatie en isolatie. En dat is goed voor onze business. Voor 2022 verwachten we een omzet van 3,5 tot 4 miljard euro."

Etex na de overname van URSA Een fusiegroep met ruim 13.500 werknemers Actief in 45 landen Ruim 140 sites Een omzet van 3,5 miljard euro URSA is actief in Europa, met Frankrijk en Duitsland als grootste markten Etex staat sterk in Frankrijk (20% van de omzet), het Verenigd Koninkrijk (15%), Duitsland (10%), de Benelux (6%) en Australië (5%), plus in diverse landen in Latijns-Amerika

