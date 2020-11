Na decennia in de schaduw van zijn alles overheersende vader Frédéric komt Boudewijn van der Kelen aan het roer van Brouwerij Haacht. Hij is gepokt en gemazeld in het brouwerswereldje. Maar is hij ook een leider?

Decennialang werd gespeculeerd wanneer Boudewijn Van der Kelen (op 4 december wordt hij 52) de leiding zou overnemen bij Brouwerij Haacht. In de zomer van 2005 schreef Trends een uitvoerig portret over de onderneming. Ja, klonk het toen, Boudewijn wordt klaargestoomd voor de topjob. In het najaar van 2016 gaf zijn vader Frédéric van der Kelen een van zijn zeldzame interviews aan Trends. "De vierde generatie staat mee aan het roer. Normaal gezien zal mijn zoon Boudewijn me opvolgen. Het staat alleen niet op het naamkaartje van Boudewijn: '...en opvolger van de baas'."

...

Decennialang werd gespeculeerd wanneer Boudewijn Van der Kelen (op 4 december wordt hij 52) de leiding zou overnemen bij Brouwerij Haacht. In de zomer van 2005 schreef Trends een uitvoerig portret over de onderneming. Ja, klonk het toen, Boudewijn wordt klaargestoomd voor de topjob. In het najaar van 2016 gaf zijn vader Frédéric van der Kelen een van zijn zeldzame interviews aan Trends. "De vierde generatie staat mee aan het roer. Normaal gezien zal mijn zoon Boudewijn me opvolgen. Het staat alleen niet op het naamkaartje van Boudewijn: '...en opvolger van de baas'."Met een persbericht werd het voorbije weekend dan toch de troonwissel aangekondigd. Frédéric van der Kelen (87) sinds 1968 gedelegeerd bestuurder en daarmee de oudste en langst zittende CEO van een beursgenoteerd bedrijf, geeft de fakkel door. Het persbericht, in merkwaardig Nederlands, citeert de vierdegeneratietelg Boudewijn: "Ik ben vereerd deze nieuwe taak op mij te kunnen nemen en om van Brouwerij Haacht een Belgisch bedrijfsmodel te blijven maken dat de tradities van het verleden respecteert en zich kan aanpassen aan toekomstige uitdagingen".Achter die wollige woorden schuilt echter een ervaren brouwer. Letterlijk, want hij bleef decennia in de schaduw van zijn vader Frédéric. Bij de Belgische Brouwersvereniging toonde vooral die zich in de vergaderzaal op de eerste verdieping van het Brouwershuis op de Brusselse Grote Markt. "Zullen we nu eindelijk Boudewijn leren kennen?", hoopt Mieke Desplenter van de Limburgse brouwer Ter Dolen. "Zelfs op onze jongste vergadering, op 23 september, was het alweer de vader.""Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het goed zal doen", zegt Anne Vleminckx, sinds vorig jaar onafhankelijk bestuurder bij Brouwerij Haacht. "Boudewijn is een rustige man, die zijn hele leven in de brouwerij heeft doorgebracht. Alles kan uiteraard een risico zijn. Maar de kroonprins gaat dat goed doen.""Een heel intelligente man", vindt Xavier Vanneste, gedelegeerd bestuurder van de Brugse brouwerij De Halve Maan. "Ik heb nog een marketingstage bij hem gedaan. Boudewijn is heel goed opgeleid. Hij kent de brouwerij door en door. Hij is gepokt en gemazeld in de bierwereld. Maar is hij ook een leidersfiguur? Dat weten we niet. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Ook bij prins Filip werd die vraag altijd gesteld. En hij doet het als koning niet zo slecht."Boudewijn van der Kelen heeft nooit elders gewerkt dan bij Brouwerij Haacht. De nieuwe CEO begon met de projectontwikkeling voor de vernieuwing van de bottelarij. Marketing en verkoop, het winkelsegment, werden zijn dada. Langzaamaan bracht hij de producten van Brouwerij Haacht, die nog altijd zwaar steunt op horecaverkoop, ook in de winkelrekken. "Boudewijn doet dat heel goed", zei zijn vader Frédéric in het najaar van 2016. "We hebben enkele belangrijke contracten met winkelketens getekend. Hij wordt ook mee betrokken bij alle belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld als wij een horecapand kopen." Ook de export groeide."Boudewijn wordt een goede collega. Daar ben ik zeker van", zegt Alain De Laet, gedelegeerd bestuurder van Brouwerij Huyghe. "Een harde werker in de coulissen, je zal hem niet gauw in de media zien. Een man met een grote marketingervaring. Hij is ook een joviale en sympathieke kerel. Heel diplomatisch, niet uit op conflicten. Ik heb hem nooit zwaar weten uithalen. Maar dat komt misschien ook omdat hij altijd achter papa is blijven zitten. Ik ga er wel vanuit dat de brouwerij voortaan veel minder centralistisch zal geleid worden"."Boudewijn is zeker toegankelijker dan zijn vader, minder stug", vindt de drankenconsulent Krishan Maudgal, vroeger actief bij Brouwerij Affligem en Alken-Maes. "Niet dat hij daarom vaker de media zal opzoeken. Dat is zijn karakter niet. Boudewijn is een integere, weloverwogen besluitvormer. Oké, de opvolging had sneller gekund. Maar Brouwerij Haacht blijft een bijzonder solide onderneming."