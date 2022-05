Brouwerij Haacht is voorzichtig optimistisch na een boekjaar 2021 dat nog in het teken stond van de pandemie. De vierdegeneratietelg Boudewijn van der Kelen (53), gedelegeerd bestuurder sinds oktober 2020, beantwoordde diverse vragen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders dinsdagvoormiddag 31 mei.



...

BOUDEWIJN VAN DER KELEN. "2021 was een enorm uitdagend jaar, met maandenlange sluitingen in de horeca en een aarzelende consument. Het duurde een tijd voor de horeca weer volk over de vloer kreeg, door de mondmaskerplicht, de angst voor besmettingen, het verbod van drinken aan de toog. We hebben allemaal, ook onze brouwerij, twee moeilijke jaren achter de rug. We kregen 180.000 euro overheidssteun. Daarnaast maakten we gebruik van het stelsel van economische werkloosheid. Dat compenseerde weliswaar niet het geleden verlies. We bleven als brouwerij ook onze horecaklanten steunen. De kwijtschelding van huur en een spreidingsplan voor afbetalingen kostte ons 600.000 euro. De terugname van onverkochte drank betekende nog eens 1 miljoen euro."VAN DER KELEN. "De horeca is veerkrachtig en trekt nog steeds ondernemers aan die de stap willen wagen. Uiteindelijk zullen er slechts maximaal 10 procent faillissementen zijn door covid-19. Wij hebben momenteel 19 cafés in onze portefeuille waarvoor we uitbaters zoeken. En dat lukt even snel als vóór de pandemie. 87 procent van ons patrimonium wordt verhuurd. In 2015 was dat bijvoorbeeld 86 procent."VAN DER KELEN. "We geven geen aantallen. We maken intern geregeld waarderingen van ons vastgoed, maar we brengen dat niet naar buiten. Al kunnen we dat wel in overweging nemen, want het geeft een betere indicatie van de onderliggende waarde van ons aandeel. De waarde van een horecapand is overigens niet echt relevant. Wij hebben panden omdat we onze bieren willen verkopen. De waarde van een pand op de Grote Markt van Brussel is vanuit dat perspectief helemaal anders dan die van een café op het marktplein van Haacht."VAN DER KELEN. "Voor onze belangrijke grondstoffen, mout en maïs, sluiten wij volumecontracten af met diverse leveranciers. Die prijzen zijn op de wereldmarkt in een jaar met 80 procent gestegen. De levering van verpakkingsmateriaal zoals papier en karton is problematisch door de lange levertermijnen. Bovendien kunnen we die gestegen prijzen voorlopig niet doorrekenen in de winkels. De contracten met winkels worden aan het jaareinde onderhandeld. In de horeca kunnen we die prijsverhogingen doorgaans wel doorvoeren. We hebben begin dit jaar onze prijzen in de horeca verhoogd. We merken hoe sommige concurrerende brouwers met zware kortingen zwaaien. Vooral in de winkels, maar ook in de horeca. Wij willen daar niet aan meedoen. We willen op een gezonde manier verder groeien."VAN DER KELEN. "Wij hebben heel loyale werknemers. Ze werken decennia bij ons. Maar dit jaar gaan er 17 met pensioen, vorig jaar waren het er 13. Dat zijn vaak heel geschoolde mensen, met kennis van lagering en gisting. Die vind je slechts heel moeilijk op de arbeidsmarkt."VAN DER KELEN. "Klopt. April was iets minder, maar mei was weer beter. Ik ben optimistisch. We zullen dit jaar evenveel cash genereren als vóór de pandemie. 85 procent van de productiecapaciteit van onze brouwerij wordt benut. De horeca herstelt verrassend snel. En toch zie je hoe de consumptiepatronen zijn gewijzigd. Met nóg meer aandacht voor gezonde dranken, minder frisdrank. En ook minder pils, maar meer speciale bieren."VAN DER KELEN. "We hebben al langer onze alcoholvrije pils, het merk Star. Het alcoholgehalte is 0,4 procent. We hebben Star iets verbeterd. Maar ik vermoed niet dat we een alcoholvrije variant van ons abdijbier Tongerlo zullen maken. Daarvoor is de smaak te traditioneel en authentiek. Van het alcoholvrije segment werd de voorbije jaren te veel verwacht. Het betekent minder dan 5 procent van onze biervolumeverkoop."