Het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis verkoopt zijn aandelen in het Belgische meststoffenbedrijf Rosier aan de holding Yilfert, onderdeel van de Nederlands-Turkse groep Yildirim.

Borealis en Yilfert hebben een bindende overeenkomst getekend voor de overdracht van de aandelen van Borealis in Rosier, maakten de bedrijven bekend in een persbericht. Het bod waardeert Rosier op 35 miljoen euro, wat overeenkomt op 11,65 euro per aandeel.

Het Oostenrijkse chemiebedrijf bezit momenteel 98,09 procent van de aandelen in het meststoffenbedrijf. Eerder had Borealis aangekondigd een uitkoopbod te willen uitbrengen op de resterende aandelen aan 20 euro per aandeel.

Yildirim is een Nederlands-Turks industrieel conglomeraat met hoofdzetel in Istanboel.

Het in het Henegouwse Moustier gevestigde Rosier had het de voorbije jaren al niet gemakkelijk en kwam door de oorlog in Oekraïne zelfs in acute financiële nood.

