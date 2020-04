De populariteit van bordspellen en puzzels groeit al enkele jaren. Door de coronacrisis zoeken mensen vertier in eigen huis en stijgt de vraag explosief.

Onlineverkoop Piekt

Winkels melden een piek in de onlinebestellingen. Bij de webshop van Dreamland, dat behoort tot de Colruyt Groep, zitten de bestellingen op het niveau van de sinterklaasperiode. Puzzels, alles om te knutselen en gezelschapsspellen doen het goed. Silja Decock, persverantwoordelijke van de groep: "Mensen zoeken producten waarmee ze in gezinsverband iets leuks kunnen doen, zoals familiespellen; speelgoed waarmee hun kinderen alleen kunnen spelen, zoals een trampoline; of zaken waar ze als volwassene mee kunnen spelen, zoals puzzels en games." De website bol.com zag de verkoop van bordspellen verviervoudigen in de eerste blijf-in-uw-kotweken.

Schermmoeheid en mindfulness

De belangstelling voor gezelschapsspellen en puzzels komt niet uit de lucht vallen. De verkoop van klassieke bordspellen stijgt al enkele jaren. Joris Van Derbeken van Jorta, de producent van de spellen Passaportas en Woblet: "De markt voor bordspellen is een groeimarkt. De mensen zoeken de gezelligheid weer op." Jesse Pijpers, marketingmanager Benelux bij Jumbo, wijst op schermmoeheid en een behoefte aan mindfulness: "Bij puzzels focus je op een klein stukje dat je op een plaat legt."

Planning overhoop

Voor de verkoop van puzzels en zeker voor gezelschapsspellen zijn normaal het derde en het vierde kwartaal het belangrijkst. De coronapiek haalt de planning van de sector overhoop. "Normaal praten we eind maart en in april met de retailers over de eindejaarsplanning, om in de sinterklaasfolders te komen", zegt Jesse Pijpers. De vraag is of de eindejaarspiek normaal zal verlopen. Ook de productie is getroffen. De budgetproducten van Jumbo, die in ketens zoals Aldi, Action en Lidl worden aangeboden, worden vooral gemaakt in China. De complexere en dus duurdere puzzels van Jumbo worden geproduceerd in Europa.

Niet zo goedkoop

De prijs van puzzels wordt bepaald door het aantal stukjes en het stanswerk. Een puzzel van duizend stukjes kost in de winkel tussen 10 en 20 euro. Bordspellen zijn er in prijsklassen. Klassiekers zoals Rummikub en Monopoly kosten al snel 30 tot 50 euro. Het Belgische Passaportas bijvoorbeeld staat op webshops te koop voor 39,99 euro. "Bordspellen zijn meestal niet zo goedkoop", weet Joris Van Derbeken, de maker van Passaportas. "30 tot 40 euro is een gangbare prijs."

Zijn tweede spel, Woblet, stelt Derbeken in een pdf-versie gratis ter beschikking aan de consument. "Veel mensen kopen nu bordspellen, maar het is voor velen financieel ook een moeilijke periode. Daarom maken we, zoals veel sectoren, ons product toegankelijker. Vijf minuten plooien en knippen, en je hebt een gezelschapsspel."

438 procent bedroeg de stijging van de onlineverkoop van alle puzzels en het educatieve speelgoed bij Jumbo Benelux in de week van 16 tot 22 maart.

13 jaar is een scharnierleeftijd. Tot dan zijn spellen populair, en vanaf 18 jaar stijgt de belangstelling weer. Kinderen van 13 tot 18 zijn de moeilijkste leeftijdsgroep voor bordspellen.

