Het in België gestationeerde boordpersoneel - de stewards en stewardessen - van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair zal twee weekends op rij, waaronder het nieuwjaarsweekend, staken. Dat heeft de christelijke vakbond bekendgemaakt. Er zal normaal alleen hinder zijn op de luchthaven van Charleroi.

Een eerste staking zal plaatsvinden op 30 en 31 december, en 1 januari, zo kondigden de Vlaamse vakbondscentrale ACV Puls en de Franstalige CNE aan. Ook het weekend daarna - zaterdag 7 en zondag 8 januari - legt het cabinepersoneel het werk neer. De bonden klagen de houding van de Ierse budgetvlieger aan, die volgens hen nog altijd weigert om het wettelijke minimumloon in België te betalen.

De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het in België gevestigde cabinepersoneel van Ryanair zitten al maanden in het slop, ook tijdens de zomer waren er al stakingen. Een maand geleden stuurden de vakbonden nog een open brief naar de federale regering om aan te klagen dat Ryanair 'de wet met de voet blijft treden zonder dat iemand er iets aan doet'. Ze hadden gedreigd met acties als er niet zou veranderen tegen het einde van het jaar. 'Spijtig genoeg is er niets veranderd", zegt Hans Elsen van ACV Puls. "Integendeel, de situatie is zelfs nog verslechterd.'

De staking zal alleen een impact hebben op de luchthaven van Charleroi. Ryanair heeft er vijftien vliegtuigen gestationeerd. Dat zijn toestellen die daar overnachten en die bemand worden met in België gevestigd personeel. Die vliegtuigen zullen tijdens de staking waarschijnlijk aan de grond blijven, waardoor zowat de helft van de Ryanair-vluchten van en naar Charleroi geschrapt zou moeten worden. De andere helft van de vluchten, met vliegtuigen vanop buitenlandse basissen, zou wel kunnen plaatsvinden.

Op Brussels Airport zou er geen hinder zijn. Sinds eind oktober heeft Ryanair er geen vliegtuigen meer gestationeerd. Het blijft overigens onzeker of de Ierse maatschappij in het voorjaar weer een basis zal openen op de luchthaven van Zaventem. Het personeel blijft volledig in onzekerheid, hekelen de vakbonden. Nochtans had Ryanair volgens hen duidelijkheid beloofd voor Kerstmis.

Didier Lebbe van CNE bekritiseert het beleid van Ryanair om 'personeel tijdelijk en illegaal te detacheren naar andere Europese basissen, zoals Dublin of Londen'. Volgens hem is die praktijk 'zelfs nog toegenomen' en probeert de luchtvaartmaatschappij haar personeel zo aan te zetten om zelf ontslag te nemen.

