Het boordpersoneel van vier dochterondernemingen van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa legt zondag het werk neer.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de staking van 05.00 tot 11.00 uur zou duren, maar vakbond Ufo heeft de stakingsperiode intussen verlengd tot middernacht.

Concreet legt het personeel van Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline en SunExpress het werk neer. Meer dan 300 vluchten en 60.000 passagiers op luchthavens als Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, Berlijn en Hamburg kunnen hierdoor worden getroffen. Vicevoorzitter van de Ufo Daniel Flohr zei dat de deelname aan de staking hoog ligt ,en dat sommige vluchten al waren uitgesteld.

Op de grootste luchthaven van Duitsland in Frankfurt am Main waren er 's morgens vroeg nog geen verstoringen. 'Tot nu toe hebben we de gevolgen van de staking niet gemerkt', zei een woordvoerster. Op de luchthaven van München zijn enkele vluchten geannuleerd.

De stakingen bij de dochterondernemingen van Lufthansa werden vrijdagmiddag aangekondigd. Kort daarna had de vakbond de stakingen bij het moederbedrijf Lufthansa, die sinds maandag waren aangekondigd, geannuleerd. Het bedrijf had er op korte termijn mee ingestemd om 2 procent extra salaris te betalen, Ufo had slechts 1,8 procent geëist. Onmiddellijk daarna voegde Ufo verdere looneisen toe, die Lufthansa onmiddellijk in een brief van de hand wees.