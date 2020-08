Booking.com gaat tot een kwart van al zijn werknemers ontslaan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat heeft de topman van de boekingssite Glenn Fogel dinsdagochtend gemeld aan zijn personeel.

In de komende weken moet duidelijk worden welke afdelingen, landen en hoeveel werknemers precies worden getroffen. Bij Booking.com, dat van oorsprong een Nederlands bedrijf is, werken ruim 17.000 mensen, waarvan 5.500 op het hoofdkantoor in Amsterdam. Het bedrijf beschikt wereldwijd over 198 kantoren in meer dan 70 landen, waaronder ook in Brussel.

In de komende weken moet duidelijk worden welke afdelingen, landen en hoeveel werknemers precies worden getroffen. Bij Booking.com, dat van oorsprong een Nederlands bedrijf is, werken ruim 17.000 mensen, waarvan 5.500 op het hoofdkantoor in Amsterdam. Het bedrijf beschikt wereldwijd over 198 kantoren in meer dan 70 landen, waaronder ook in Brussel.