Bone Therapeutics werkt aan behandeling van knieartrose

Bone Therapeutics uit Gosselies kondigde woensdag de resultaten aan van een eerste studie met het medicijn in ontwikkeling JTA-004, een injectie tegen knieartrose. Die tonen aan dat patiënten die JTA-004 geïnjecteerd kregen, een sterkere pijnvermindering ondervinden dan met medicijnen die vandaag op de markt zijn.

'Het bedrijf is van mening dat het gunstige veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van JTA-004, zoals waargenomen in deze eerste werkzaamheidsstudie, de voortgang naar registratiestudies ondersteunt. De onderneming zal gesprekken aangaan met de regelgevende instanties om de volgende stappen te bepalen', luidt het in een persbericht.

Naar schatting 250 miljoen mensen wereldwijd lijden aan knieartrose. Naar verwachting zal dit aantal nog toenemen, als gevolg van de toenemende vergrijzing en obesitas. Een genezing bestaat momenteel niet. Behandelingen zijn gericht op het verminderen van de pijn.