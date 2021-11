Het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics heeft een licentiedeal gesloten met het Chinese farmabedrijf Link Health. De Chinezen krijgen de wereldwijde rechten op ALLOB, een celtherapie van Bone Therapeutics voor complexe scheenbeenbreuken.

De deal is nog niet bindend, zegt Bone Therapeutics in een persbericht. De bedrijven willen het akkoord definitief maken tegen het einde van het jaar. Het partnerschap staat los van een bestaande overeenkomst die de bedrijven al maakten over de ontwikkeling, productie en commercialisering van ALLOB in Azië.

Link Health wordt verantwoordelijk voor alle toekomstige ontwikkeling, inclusief lopende proeven en kosten verbonden aan de ontwikkeling, opschaling en productie van ALLOB. Bone Therapeutics krijgt in ruil uitzicht op commerciële mijlpaalbetalingen die kunnen oplopen tot 60 miljoen euro, plus royalties op de nettoverkoop.

